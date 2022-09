Fini les billets hors de prix – Des vols Paris-Alger à moins de 100€

Si l’inflation affecte tous les secteurs d’activité en Algérie, le prix des billets d’avion ne cesse de diminuer. Depuis les deux dernières semaines, le billet d’avion qui relie l’hexagone à l’Algérie connaît une forte diminution. Ceci allège les Algériens de France et ceux qui doivent faire un aller-retour fréquent entre les deux pays pour affaires.

La bataille des prix entre les compagnies aériennes

Les compagnies aériennes font tout ce qu’elles peuvent afin d’attirer de nouveaux clients. Une guerre des prix a lieu entre les compagnies low cost Volotea et Vueling. Ceci fait le bonheur des voyageurs car avant, le billet reliant les deux pays coûtait assez cher.

Actuellement, il est accessible à moins de 100 €. Ce prix attractif concerne les vols depuis Marseille vers les villes de l’Algérie, notamment, l’Alger, l’Oran et la Constantine.

Pour marquer le coup, la compagnie Volotea prend une avance face à son adversaire. En effet, elle propose un prix cassé durant la seconde moitié du mois de septembre. Pour bénéficier de cette promotion, les réservations sont à effectuer au plus tôt.

Quand vous allez sur le site de la compagnie, vous allez découvrir que le prix est très intéressant. Pour un vol entre le 15 et le 29 septembre, la compagnie Volotea propose un billet aller-retour à 70 €. Ce vol relie Marseille et Constantine. Pour la même période, le billet aller-retour reliant Marseille et Oran coûte 148 €.

Face à cela, la compagnie Vueling propose une offre en or, pour concurrencer Volotea. Le billet aller-retour entre Marseille et Alger coûte 100 €, pour un vol entre le 15 et le 29 septembre. Pour le même trajet, le prix du billet est de 120 € lorsque le client décide de voyager entre le 18 et le 2 octobre.