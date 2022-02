Les cotations de change des principales devises étrangères telles que communiquées par la Banque centrale d’Algérie, ce lundi 07 février 2022, enregistrent une forte hausse. De même, sur marché parallèle devise, où le cours de la devise Européenne (Euro) a atteint un nouveau plafond.

En effet, le taux de change de l’Euro (EUR : €) s’établit à 160.47 Dinars Algériens à l’achat et 160,51 Dinars Algériens à la vente alors qu’il était de 160,42 Dinars Algériens à l’achat et à 160,47 Dinars Algériens à la vente, hier, Dimanche 06 février 2022.

Par ailleurs, sur le marché parallèle devise, le taux de change Euro – Dinar Algérien a atteint un niveau très élevé, soit 216 Dinars Algériens à l’achat et de 218 Dinars Algériens à la vente.

Cours de la devise sur le marché parallèle Algérien

(mise à jour Lundi : 07/02/2022)

Pays Devise Achat Vente 1

Euro 216.00 218.00 2

Dollar US 192.00 195.00 3

Dollar Canadien 146.00 149.00 4

Livre Sterling 256.00 259.00 5 Franc Suisse 202.00 206.00 6

Livre Turque 11.00 13.00 7

Yuan Chinois 27.00 30.00 8

Rial Saoudien 46.00 49.00 9

Dirham Emirati 47.00 50.00 10

Dinar Tunisien 63.00 65.00 11

Dirham Marocain 19.00 20.00

Cours de change du Dollar Américain face au Dinar Algérien, ce lundi 07 février 2022

D’après les cotations officielles du Forex Algérien, le cours de change du Dollar Américain (USD) enregistre 140,40 Dinars Algériens à l’achat et 140,41 Dinars Algériens à la vente alors qu’il était de 140,23 Dinars Algériens à l’achat et 140,24 Dinars Algériens à la vente, hier, Dimanche.

En concomitance, le taux de change du Dollar Américain s’échange à 192 Dinars Algériens à l’achat et 195 Dinars Algériens à la vente sur le marché noir (marché parallèle non officiel), ce qui signifie que la somme de 100 Dollars Américains s’échange, auourd’hui, à 19 200 Dinars Algériens à l’achat et 19 500 Dinars Algériens à la vente au Square Port-Saïd.

Taux de change Livre Sterling – Dinar Algérien, ce lundi 07 février 2022

Idem, pour le taux de change Livre Sterling – Dinar Algérien qui est en hausse dans les échanges interbancaires et sur le marché parallèle devise.

En effet, ce lundi 07 février 2022, le cours de change d’une Livre Sterling (GBP) est en forte hausse sur le marché interbancaire, soit une cotation de 190,11 Dinars Algériens à l’achat et de 190,16 Dinars Algériens à la vente.

Au Square Port Saïd, marché parallèle non officiel, une Livre Sterling s’échange aujourd’hui à 256 Dinars à l’achat et à 259 Dinars Algérien à la vente. Cela signifie que la somme de 100 Livres Sterling s’échange à 25 600 Dinars Algériens à l’achat et à 25 900 Dinars Algériens à la vente.

Cours de change Dollar Canadien – Dinar Algérien, ce lundi 07 février 2022

En revanche, la devise canadienne (CAD) enregistre un niveau plus au moins faible à la Banque centrale d’Algérie, ce lundi 07 février 2022, soit 110,37 Dinars Algériens à l’achat et 110,39 Dinars à la vente, alors qu’elle était de 110,43 Dinars Algériens à l’achat et 110,45 Dinars Algériens à la vente, hier, Dimanche.

Par ailleurs, le taux de change du Dollar Canadien se stabilise sur le marché noir où il s’établit à 146 Dinars Algériens à l’achat et 149 Dinars Algériens à la vente.Ainsi, 100 Dollars Canadiens s’échangent à 14 600 Dinars Algériens à l’achat et 14 900 Dinars Algériens à la vente au Square Port-Saïd.

Cours de change du Dinar Tunisien et du Dirham Marocain en Algérie

Le taux de change de la devise tunisienne (TND) se stabilise dans les échanges interbancaires où 1 Dinar Tunisien s’achète à 48,72 Dinars Algériens et se vend à 49,21 Dinars Algériens.

En parallèle, sur le marché parallèle devise, le Dinar Tunisien s’échange à 63 Dinars Algériens à l’achat et à 65 Dinars Algériens à la vente, soit une stabilité constante et ce depuis le début d’année 2022.

Par ailleurs, le taux de change du Dirham Marocain (MAD) sur le marché interbancaire Algérien s’établit à 15,1023 Dinars Algériens et à 15,1039 Dinars Algériens à la vente.

Dans les échanges parallèles sur le marché noir, le Dirham Marocain s’établit à 19 Dinars Algériens à l’achat et à 20 Dinars Algériens à la vente.