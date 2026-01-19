Flambée des prix des tomates au Maroc : le Ramadan pourrait bien y être pour quelque chose

Face à l’approche du mois de Ramadan, une hausse inattendue des prix des tomates et autres légumes se fait ressentir sur les marchés marocains.

Le kilo de tomates atteint désormais 8 dirhams, contre 3 auparavant. Cette situation suscite l’inquiétude des consommateurs qui appellent à un renforcement du contrôle des prix.

Flambée des prix des tomates : le Ramadan en cause ?

À l’orée du mois sacré de Ramadan, une hausse significative des prix des tomates est observée sur les marchés marocains. Le coût du kilo de ce fruit juteux a grimpé à 8 dirhams, contre 3 dirhams précédemment.

Un expert du secteur confirme cette augmentation inattendue, malgré les récentes pluies qui auraient dû favoriser une baisse des prix.

Cette flambée ne se limite pas aux tomates, mais s’étend à tous les légumes, déjouant ainsi les prévisions des consommateurs.

Une hausse inattendue malgré une saison favorable !

Un acteur majeur du secteur agricole marocain confirme cette tendance surprenante. Malgré les précipitations récentes, favorables à la culture des légumes, les prix ont grimpé de manière inattendue.

Cette augmentation ne se cantonne pas aux tomates. En effet, l’ensemble des légumes subit également cette hausse, allant à l’encontre des attentes des consommateurs qui espéraient une diminution des coûts.

Les consommateurs inquiets face à cette envolée des prix

Face à cette hausse imprévue, les consommateurs expriment leur inquiétude et leur déception. Ils espéraient une baisse des prix, notamment grâce aux conditions climatiques favorables.

De plus, ils appellent les autorités à renforcer le contrôle des prix sur les marchés de gros pour éviter une nouvelle flambée dans les semaines à venir.