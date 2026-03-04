Flambée des prix du pétrole et du gaz, comment votre portefeuille va-t-il encaisser le choc ?

Face à l’escalade des tensions entre Israël, les États-Unis et l’Iran, les cours du pétrole et du gaz s’envolent.

Le blocage stratégique du détroit d’Ormuz perturbe le transport mondial d’hydrocarbures, poussant le baril de Brent au-delà de 85 dollars pour la première fois depuis juillet 2024.

Cette situation alarmante a conduit l’Agence internationale de l’énergie à convoquer une réunion d’urgence.

Le détroit d’Ormuz, épicentre de la crise pétrolière

Le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le transport mondial d’hydrocarbures, est au cœur d’une crise pétrolière sans précédent.

La guerre menée par Israël et les États-Unis contre l’Iran a provoqué l’interruption du trafic dans ce couloir maritime, entraînant une flambée des prix du pétrole et du gaz.

Actuellement bloqué, le détroit d’Ormuz empêche le transport d’environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié (GNL) à l’échelle mondiale.

Cette situation alarmante suscite une prise de conscience croissante du risque d’une escalade prolongée dans la région.

Quels impacts sur les marchés mondiaux ?

La hausse des cours du pétrole et du gaz se poursuit, avec le Brent dépassant 85 dollars le baril pour la première fois depuis juillet 2024. Le West Texas Intermediate suit une tendance similaire, clôturant à 74,56 dollars.

En Europe, le prix du gaz a brièvement atteint plus de 65 euros le mégawattheure, un niveau inédit depuis janvier 2023.

L’Iran semble utiliser cette crise pour imposer un coût politique et économique aux États-Unis en maintenant les prix de l’énergie élevés.

Par ailleurs, les attaques de drones iraniens sur les sites de QatarEnergy et d’autres installations pétrolières à Oman et aux Émirats arabes unis accentuent les tensions et l’incertitude sur les marchés.

Comment l’Europe peut-elle faire face à cette crise ?

L’Europe, avec un approvisionnement en pétrole diversifié, pourrait voir une intensification de la concurrence mondiale pour le GNL disponible suite à la paralysie du détroit d’Ormuz.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a convoqué une réunion pour examiner les mesures possibles face à ces perturbations.

Jess Ralston de l’Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) estime cependant que l’impact sur les factures d’électricité en Europe serait limité.

Cette limitation serait due au développement des énergies renouvelables et à la réduction de l’usage des centrales à gaz.