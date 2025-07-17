Flottille en préparation : Tunisie, Algérie et Libye unies pour briser le blocus de Gaza

Face à la situation critique qui prévaut à Gaza, une initiative inédite voit le jour en Afrique du Nord. La Tunisie, l’Algérie et la Libye s’unissent pour organiser une flottille destinée à briser le blocus imposé sur cette région palestinienne. Un acte de solidarité qui soulève de nombreuses questions quant à ses implications politiques et humanitaires.

Plongez au cœur de cette démarche audacieuse et découvrez comment ces trois nations envisagent de contourner les obstacles pour venir en aide à la population de Gaza.

Préparatifs en cours pour la « Flottille maghrébine Soumoud » visant à briser le blocus de Gaza

La Coordination de l’action commune a récemment dévoilé ses plans pour la mise en place de la « Flottille maghrébine Soumoud », une initiative maritime destinée à lever le blocus de Gaza. Sous le slogan « Nos voiles vers Gaza, notre but, lever le blocus », cette flottille est présentée comme une continuation de la deuxième action conjointe qui comprenait la Freedom Flotilla et la Global March to Gaza, entre autres.

Les organisateurs ont annoncé que les préparatifs opérationnels et logistiques sont en cours et que le départ est prévu dès que possible.

La flottille maghrébine Soumoud : une initiative internationale

Le navire Handhala, ayant quitté le port de Syracuse en Italie, marque le début de cette opération maritime. La flottille bénéficie d’une participation internationale élargie, avec des départs prévus depuis divers ports du bassin méditerranéen, en Europe du Sud et en Afrique du Nord.

Une commission maghrébine coordonne la participation régionale, incluant des représentations tunisienne, algérienne et libyenne, tandis que l’adhésion de délégations mauritanienne et marocaine est en attente. L’objectif principal de cette flottille est de replacer la cause palestinienne au centre de l’attention mondiale et de défier le blocus imposé à Gaza.

Objectifs et impact attendu de la flottille maghrébine Soumoud

L’ambition de la flottille est de rallier les peuples et les soutiens internationaux pour remettre la question palestinienne au centre des préoccupations mondiales. Elle vise à dénoncer le génocide en cours à Gaza et à contester le blocus imposé par l’entité sioniste, ainsi que les systèmes internationaux qui la soutiennent.

La visibilité médiatique et la protection des convois sont essentielles pour cette initiative. Pour des raisons de sécurité, certains aspects opérationnels resteront confidentiels. Le calendrier précis et les modalités de participation seront annoncés lors d’une conférence de presse à Tunis début août.