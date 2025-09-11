Flottille Soumoud : Troisième report du voyage vers Gaza, la météo en cause encore une fois

La flottille Soumoud, symbole de résistance et d’espoir pour la population de Gaza, voit une nouvelle fois son voyage reporté. Pour la troisième fois consécutive, les conditions météorologiques défavorables sont pointées du doigt comme étant à l’origine de ce contretemps.

Cette situation répétitive soulève des interrogations et suscite des inquiétudes quant à la réalisation de cette mission humanitaire. Découvrez dans cet article les détails de ce nouveau report et les implications qu’il engendre pour les habitants de Gaza.

Report du départ de la Flottille Soumoud en raison des conditions météorologiques

La Flottille Soumoud, une initiative mondiale visant à briser le blocus de Gaza, a dû reporter son départ initialement prévu pour le 10 septembre 2025. Le porte-parole de l’opération a annoncé que le report était dû à des conditions météorologiques défavorables.

#GlobalSumudFlotilla

⛵🚢🛳️🚢⛵⛵🇵🇸💜

Sous les yeux du monde entier, la Flottille mondiale du Sumud s’apprête à quitter la Tunisie. Il s’agit d’une nouvelle étape importante du mouvement, avec des participants venus de tout le Sud, notamment du Maghreb, d’Afrique et d’Asie du ⬇️ pic.twitter.com/cGxuTQaJ3W — Monica φ 🇨🇵🇵🇸🖤 ❤️ 💚 (@MANOUCHKYA) September 10, 2025

Initialement programmée pour le 4 septembre, puis repoussée au 7 septembre depuis le port de Sidi Bou Saïd, la flottille a dû faire face à des problèmes techniques et logistiques liés à l’état des navires et au retard de certaines embarcations venant d’Espagne. Les organisateurs assurent cependant que la flottille est prête à lever l’ancre dès que les conditions seront sécurisées.

Second report du départ de la flottille : problèmes techniques et retards

Le second report du départ de la Flottille Soumoud a été causé par des complications techniques et logistiques. Les navires, dont l’état n’était pas optimal, ont posé problème, tout comme le retard de certaines embarcations en provenance d’Espagne.

Ces facteurs, combinés à des conditions météorologiques toujours défavorables, ont contraint les organisateurs à repousser une nouvelle fois le départ. Malgré ces obstacles, ils restent déterminés et affirment que la flottille est prête à prendre la mer dès que les conditions seront propices.

La Flottille Soumoud en attente de conditions météorologiques favorables

Actuellement, le départ de la Flottille Soumoud est suspendu jusqu’à ce que les conditions météorologiques soient propices. Les organisateurs restent vigilants et affirment être prêts à naviguer dès que la sécurité sera garantie. Ils sont optimistes quant aux prévisions météorologiques futures et espèrent pouvoir lever l’ancre prochainement.

Leur détermination reste intacte malgré les reports successifs et ils continuent de se préparer activement pour cette mission cruciale visant à briser le blocus de Gaza.