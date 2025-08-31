Focus sur l’Algérie à la 82ᵉ Mostra de Venise : deux chefs-d’œuvre cinématographiques illuminent l’Italie

L’Algérie a brillé de mille feux lors de la 82ᵉ Mostra de Venise, en 2025, avec deux chefs-d’œuvre cinématographiques qui ont captivé le public italien. Ces films, porteurs d’une vision artistique unique et d’un message profond, ont su mettre en lumière le talent des réalisateurs algériens sur la scène internationale.

Cet article vous propose un focus sur ces deux pépites du cinéma algérien qui ont marqué cette édition prestigieuse du festival vénitien.

Plongez dans l’univers fascinant du septième art algérien et découvrez comment ces œuvres ont conquis le cœur des spectateurs et des critiques à Venise.

La 82ᵉ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica : un rendez-vous incontournable du cinéma mondial

Du 27 août au 6 septembre 2025, Venise sera l’hôte de la 82ᵉ édition de la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Cet événement majeur du calendrier cinématographique se déroulera dans la célèbre cité du Lido et réunira des professionnels du cinéma venus du monde entier. Considéré comme l’un des festivals les plus prestigieux, il offre une plateforme pour les réalisateurs, acteurs, producteurs et critiques internationaux.

La cérémonie de clôture, prévue le 6 septembre, couronnera les meilleures œuvres cinématographiques, suite aux délibérations de cinq jurys internationaux.

Le cinéma algérien à l’honneur à la Mostra

L’Algérie se distingue lors de cette 82ᵉ édition de la Mostra avec deux films sélectionnés, reflétant la vitalité et la diversité de son cinéma.

Le premier, « Boomerang Atomic » du réalisateur renommé Rachid Bouchareb, est présenté hors compétition. Ce film explore les conséquences sociales et politiques de l’histoire nucléaire en combinant mémoire et actualité.

Le second, « Roqia » de Yanis Koussim, un jeune réalisateur prometteur, est inscrit dans une section parallèle. Il offre une immersion sensible dans les problématiques contemporaines algériennes, entre traditions et modernité.

La présence de ces deux réalisateurs souligne l’évolution du paysage cinématographique algérien, oscillant entre figures établies et nouvelles voix.

La Mostra de Venise : une vitrine pour le cinéma algérien

La participation de l’Algérie à la 82ᵉ édition de la Mostra témoigne d’un intérêt croissant pour les productions nationales dans les grands festivals internationaux. La présence de ces deux films algériens, aux thèmes variés et pertinents, pourrait trouver un écho favorable auprès d’un jury cosmopolite.

En effet, la Mostra, tout comme Cannes et Berlin, offre une visibilité inégalée, permettant d’attirer des distributeurs, de séduire les critiques et de toucher de nouveaux publics.

Malgré les défis financiers et structurels auxquels est confronté le cinéma algérien, cette sélection est un signe fort de résistance et d’expansion, prouvant sa capacité à se faire entendre sur la scène internationale.