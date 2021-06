Un bon nombre de footballeurs algériens progressent actuellement en Europe. Toutefois, 4 (quatre) d’entre eux se sont particulièrement démarqués ce week-end au sein de leurs équipes respectives. Andy Delort, Hichem Boudaoui, Zinedine Ferhat et Islam Slimani évoluent dans la ligue 1 Française et ils ont tous fortement contribué à la victoire de leurs équipes lors de leurs derniers matchs.

Montpellier : Andy Delort marque un troisième but menant son équipe à la victoire, ce dimanche face à Strasbourg

L’international Algérien est principalement connu comme étant le capitaine de Montpellier. La saison a été particulièrement bonne pour l’attaquant algérien. La rencontre avec Strasbourg de ce dimanche dernier en est la preuve. L’Algérien a marqué le troisième but qui a mené son équipe à la victoire. Ce qui leur a permis de terminer le match avec un score de 3 buts à 2. Une victoire qui s’ajoute à ses 13 autres réalisations.

Hichem Boudaoui se fait remarquer dans la ligue 1, lors de cette première journée

La première journée de la ligue a été bénéfique pour le joueur algérien Hichem Boudaoui. Il évolue en tant que milieu de terrain à Nice. Ses coéquipiers allaient terminer la rencontre avec un match nul de 2-2. C’est le but marqué par l’Algérien en seconde période qui leur a offert la victoire et un score final de 3.2. Ce but de Hichem Boudaoui au détriment des Brest a été marqué à la 61e minute.

Islam Slimani : le passeur décisif de l’Olympique Lyonnais (OL)

Parmi les 4 (quatre) internationaux qui évoluent en France, Islam Slimani est également considéré comme celui qui a le plus participé à la victoire de son équipe. En effet, c’est sa passe décisive, qui a ouvert les portes de la victoire à l’OL, ce samedi 08 mai 2021 en leur permettant de terminer la rencontre avec 4(quatre) buts à un face à Lorient.

Ce quatrième but qu’il a fortement influencé a été marqué au 77’. Ce n’est, d’ailleurs, pas la première fois que l’Algérien fait parler de lui depuis son entrée dans l’Olympique Lyonnais, parce qu’il a largement prouvé son utilité au sein de l’équipe depuis son arrivée.

Zinedine Ferhat à Nîmes : un pion incontournable pour le sélectionneur

Le milieu de terrain a déjà fait parler de lui dès le début de la saison. À Metz, ce dimanche, l’Algérien qui a antérieurement joué au sein de l’USM Alger a, lui aussi, marqué un but avant la fin du timing. Ce qui a également contribué à la victoire de son équipe face à leurs adversaires.