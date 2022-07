Foot Algérie-Cameroun : Ce que dit le nouveau président de la FAF relance le débat

De l’eau a coulé sous les ponts depuis le dernier match Algérie-Cameroun, qui a énormément ébranlé l’actualité sportive algérienne. Toutefois, le peuple réclame toujours « justice » pour la défaite de la sélection nationale lors de la qualification pour la Coupe du monde de 2022 au Qatar.

Questionné à ce sujet lors de sa première conférence, le nouveau Président de la Fédération algérienne de football (FAF), Djahid Zefizef a lâché une énorme bombe qui risque d’exploser à tout moment.

Les supporters algériens réclament depuis le 29 mars 2022 « justice » pour la défaite de la sélection algérienne face au Cameroun lors du match de barrage pour la qualification pour la Coupe du Monde de 2022, qui se déroulera au Qatar.

L’affaire a commencé lorsque lesdits supporters ont accusé l’arbitre Bakary Gassama de corruption. Ce qui aboutit à un recours auprès de la FIFA ainsi qu’à l’accusation du Président de la FAF de l’époque, Charaf Eddine Amara, de ne pas assez protéger l’équipe nationale. Ce dernier a d’ailleurs déposé sa démission, d’où la nomination du nouveau Président Djahid Zefizef.

4 mois se sont écoulés après la défaite de l’équipe nationale algérienne face aux Camerounais. La Fédération algérienne de football se retrouve à présent avec un nouveau Président élu le 07 juillet 2022. Il revient donc sur ce malheureux incident lors de sa première conférence, juste après les élections, lorsqu’il a été interpellé à ce sujet. La question portait plus précisément sur le recours introduit par la Fédération auprès de la FIFA.

Jour : il y’a encore une minorité qui gardent espoir pour le dossier au niveau de FIFA etc..#Zefzef : Je ne pense pas qui a un dossier lourd qui a été fourni par la FAF a la FIFA et on attend rien, de notre côté on est focus sur les objectifs can et 2026 etc..#Algerie #الجزائر pic.twitter.com/JEHgSyfJWr

— Zoker (@TheZokerTv) July 7, 2022