Foot féminin _ Voici le 1er club algérien à obtenir une licence professionnelle de football

Très bonne nouvelle pour le football féminin africain, un club algérien agrandit les rangs. En effet, la catégorie féminine enregistre un cran de retard sur les garçons et ceux dans tous les domaines du sport.

En Afrique, tout particulièrement la catégorie féminine est très largement sur le second plan, mais des efforts sont à constater dans ce domaine. Dans ce sillage, une équipe féminine de première division algérienne rentre dans les rangs et bénéficie d’une licence professionnelle.

Un événement, pour le moins significatif pour ces femmes qui se battent pour faire rayonner le milieu du sport. Il s’agit du club de l’Affak Relizane issue de la ville de Relizane fondé en 1995 pour encourager les jeunes femmes à pratiquer du sport, plus particulièrement le football.

Depuis, le club n’a cessé de monter en grade pour finalement se hisser à la première place de sa catégorie, à la première place de la première division.

Pour rappel, le club est devenu en 2010, le plus titré du football féminin algérien, avec 8 championnats consécutifs de 2009 à 2017, puis deux en 2020-2021 et 2021-2022, 6 coupes d’Algérie et une Supercoupe.

Étant parmi les 33 clubs féminins qui ont obtenu cette licence, délivrée par la Confédération africaine de football, l’équipe algérienne va maintenant jouer dans la cour des grands.

Les footballeuses de l’Affak Relizane ont déjà disputé la ligue des champions féminine en 2021 où elles ont fini à la seconde place de la phase qualificative du tournoi, derrière les Marocaines. Une deuxième contre-performance justifiée par leur entraîneur Sid Ahmed Mouaz, par l’absence de 7 titulaires à cause de la crise du covid.

En tout cas, cette licence va permettre aux Dz de participer aux grands rendez-vous footballistiques, en leur souhaitant une bonne réussite dans leur nouvelle aventure.