Foot : La CAN 2023 a été reportée – Voici la nouvelle date

Après plusieurs semaines d’attente, la décision sur le report de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations est désormais officielle. En effet, la Confédération Africaine de Football en a décidé ce dimanche dans la capitale du Maroc.

Devant se tenir en Côte d’Ivoire durant l’été 2023, la CAN 2023 ne se disputera qu’en début d’année 2024. La raison de ce report : des conditions climatiques estivales à l’encontre du bon déroulement de la compétition dans le pays !

Décision de la CAF : CAN 2023 reportée

À l’occasion de la CAN féminine 2022 qui se déroule au Maroc jusqu’au 23 Juillet prochain, le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football s’est réuni à Rabat pour décider du sort de la CAN 2023.

Si les rencontres de cette compétition devaient se tenir entre le 21 Juin et le 21 Juillet 2023, ces dates ont été reportées à cause d’une période estivale qui rime avec mauvais temps et intempéries au Côte d’Ivoire.

En effet, la pratique du football est quasiment impossible durant cette période de pluies dans ce pays. Les stades sont inondés ! D’ailleurs, cet été, plusieurs matchs de football ont été reportés.

La Coupe d'Afrique des Nations prévue en juin/Juillet 2023 en Côte d'Ivoire est décalée en Janvier/Février 2024 à cause de la saison des pluies. (Officiel)



Par ailleurs, les risques pour la population sont énormes d’autant plus que la presse locale a mentionné des victimes humaines suites à d’énormes inondations dans certaines régions.

CAN 2023 prévue en hiver 2024 en Côte d’Ivoire

Il faut noter que la haute instance du football n’a pas eu le choix pour prendre cette décision à cause des conditions climatiques. Depuis 2017, elle souhaitait faire dérouler les éditions de la CAN à la période estivale. Si cela fut réalisé en Égypte durant la CAN 2019, les calculs de la CAF ont été faussé suite à la crise sanitaire jusqu’à aujourd’hui apparemment. La CAN 2021 a dû se tenir au Cameroun en hiver et il en va ainsi pour la prochaine édition !

Nous étions prêts à accueillir l'Afrique dès juin 2023, nous le serons en janvier 2024 !

⚽️🏟🌍🇨🇮 » — Chroniques 225 (@Chroniques225) July 3, 2022



Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a ainsi acté le report de la CAN 2023 en Janvier et Février 2024. Elle se jouera, comme prévu initialement, sur les six stades répartis dans les villes d’Abidjan, de Bouaké, de Korhogo, de San Pedro et d’Yamoussoukro.