Foot : La position de l’Algérie dans le classement de la FIFA

Avec un total de 1480.59 au score mondial l’Algérie est classée 7ème de toute l’Afrique, découvrez la position officielle des Fennecs d’après la FIFA.

L’Algérie et ses palmarès

Avant d’aller plus loin sur son classement d’après FIFA, savez-vous que l’on ne les appelle pas les « Guerriers du désert » pour rien ? Eh oui, détenteur de 6 médailles d’or, deux médailles d’argent et 5 médailles de bronze dans les compétitions continentales et autres, les Verts ont encore une grande ligne de palmarès à vous montrer. Elle prend deux fois la première place à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 1990 puis en 2019, puis une fois la seconde place en 1980 et deux fois la médaille de bronze en 1982 et en 2010.

Durant la Coupe Afro-asiatique des Nations, elle prit également la médaille d’or en 1991 ; pareille pour la Coupe Arabe des Nations en 2021, les Jeux Africains en 1978 et les Jeux Méditerranéens en 1975. Elle eut en parallèle une médaille en argent en 1993 au Jeux Méditerranéens et trois fois les médailles de bronze dans les Jeux Méditerranéens en 1979, des Jeux Panarabes en 1985 et des Jeux de la Solidarité Islamique en 2017.

Vos impressions ? Une équipe redoutable n’est-ce pas ?

L’Algérie, dans le top 40 de la FIFA

Djamel Belmadi, ex-joueur professionnel algérien et actuel entraîneur des Guerriers du Sable¸ n’a cessé de faire de son équipe une véritable étoile montante tel qu’est l’emblème du club, et ce depuis 2018. En effet, après qu’elle fut sacrée championne d’Afrique en 2019, l’Algérie passe de 68ème à 40ème dans le monde.

Toutefois, son élimination au premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun, lui fait perdre 3 place de son mondial et finit 43ème au classement de la Fédération Internationale de Football (FIFA). Mais cela a pris fin ce mois de juin, grâce aux trois victoires consécutives des Fennecs à la CAN 2023. L’Ouganda avec 2-0, la Tanzanie avec 2-0, et l’Iran avec 2-1 (durant un match amical), firent d’elle la 40ème meilleure équipe de foot selon la FIFA. Mais encore, ce mondial 2022 et les qualifications de la Coupe d’Afrique 2023, augmenteraient-ils encore ses chances de grimper du classement ?