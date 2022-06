Foot : Maroc-Algérie, sur quelles chaînes suivre le match en direct ?

Un Match qui affrontera deux équipes de renom accaparera certainement l’attention des téléspectateurs aujourd’hui. Il s’agit de l’ultime affrontement entre les deux pays voisins dont le Maroc et l’Algérie. Cette victoire sera disputée à 17 heures (Algérie) et vers 18 heures pour Paris. L’équipe qui remportera ce match fera une rencontre avec les Guerriers du Sahara qui ont gagné contre les espagnols. Les amateurs de foot trépignent tous d’impatience !

Objectif des Fennecs : la qualification pour la deuxième tour de cette compétition

Pour rappel, ce match qui aura lieu en ce jour est une compétition dédiée aux U18 intitulée Jeux Méditerranéens-Oran 2022. Nous sommes actuellement à la deuxième journée du Groupe A. Nous pouvons dire que l’équipe algérienne a une grande chance de remporter cette victoire car le Maroc a déjà perdu une rencontre face à la France dernièrement et il sera immédiatement éliminé s’il perd cette celle-ci. Ceci dit, ne sous estimons pas leur capacité car tout peut basculer et prendre une autre tournure durant les dernières minutes. Pour preuve, l’équipe de Mourad Stalni a vaincu la prestigieuse équipe espagnole qui est constituée par des joueurs du Real de Madrid et de La Massia. Le but ultime a été marqué à la 26ème minute du match.

Les Fennecs sont prêts à tout donner pour accéder au deuxième tour de cette compétition. Ils sont déterminés à battre les Lions d’Atlas.

Les chaînes qui diffuseront le match

Ne quittez plus vos écrans télévisés car le match commencera à 17 heures.

Vous pouvez effectivement le visualiser sur les chaînes suivantes : Télévision algérienne 1, Arriyadia, beIN Sports Moyen-Orient, ainsi que ON Time Sport.

Que vous le regarderiez seul, avec la famille, ou avec vos amis ; le plus important est de soutenir notre aimable équipe. Supportons-la comme il se doit car c’est dans des moments comme celui-ci que nous devons montrer notre solidarité. Sortez vos maillots verts et vos sifflets et apprêtez vous à faire vos plus grands cris !

Souhaitons leur bonne chance ! Vive le Foot Algérien !