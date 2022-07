Foot : Ramy Bensebaini attire l’attention de deux clubs européens – Découvrez lesquels

Les joueurs algériens ont vraisemblablement la cote durant ce mercato estival. Formé au Paradou FC, Ramy Bensebaini pourrait animer le marché des transferts. Plusieurs rumeurs vont bon train dans ce sens, et plusieurs clubs seraient intéressés.

Le défenseur de l’équipe nationale qui a connu le début de son aventure européenne dans le championnat anglais, évolue actuellement en Bundesliga au Borussia Mönchengladbach depuis 2019. Il a été auteur d’une saison 2021-22 exceptionnelle ce qui lui vaut les convoitises de ces grands clubs d’Europe.

Si jusqu’à là, on est au stade de rumeurs, certaines d’entre elles deviennent de plus en plus sérieuses. Nous vous en parlons de cette chronique d’aujourd’hui.

Ramy, un retour dans un championnat qu’il connaît bien

Il a d’abord connu le Portugal avec Porto avant de faire un bref passage en Angleterre et en Belgique, pour s’installer durablement dans le championnat français entre de 2014 et 2019. L’ancien René, s’est alors engagé avec le club Allemand du Borussia Mönchengladbach pour un contrat de 4 ans.

Quelle club pour Ramy Bensebaini 🇩🇿❓ — 𝗗𝗭 𝗕𝗢𝗟𝗔 🇩🇿🚀 (@DZBOLAA) July 28, 2022

À une année de la fin de son contrat, deux clubs voient une opportunité de signature pour le défenseur auteur d’une performance individuelle remarquable.

Selon la presse allemande, l’algérien rentrerait dans la short list de Campos, le nouveau directeur sportif du club de la capitale française, le Paris SG. Cependant, son avenir au PSG serait lié à la possible sortie de Juan Bernat. Un transfert compliqué, car le défenseur parisien est encore lié au club pour 3 ans.

Un autre candidat sérieux serait intéressé par le profil du jeune Dz, il s’agit du club italien de L’AC Milan. L’international Algérien évoluerait aux côtés de l’actuel champion d’Italie Zlatan Ibrahimovic.