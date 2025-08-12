Football : Akram Bouras, le prodige du MCA, bientôt en Europe ? Un transfert imminent !

Le monde du football est en ébullition avec les rumeurs de transfert concernant Akram Bouras, le jeune prodige du Mouloudia Club d’Alger (MCA). Ce talentueux milieu de terrain, qui a su se démarquer par ses performances exceptionnelles, pourrait bien rejoindre l’Europe très prochainement. Un départ imminent qui suscite déjà beaucoup de spéculations et d’attentes. Quelle sera sa future destination ? Quel impact aura ce transfert sur sa carrière et sur le MCA ?

Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet article. Restez connectés pour découvrir les dernières actualités de ce feuilleton palpitant.

Levski Sofia accueille Akram Bouras suite à l’activation de sa clause libératoire

Après plusieurs rebondissements, le footballeur algérien Akram Bouras, âgé de 23 ans, a finalement rejoint les rangs du Levski Sofia, club emblématique de la Bulgarie. Initialement en pourparlers avec le Sporting Charleroi, le transfert avait été interrompu suite à des complications contractuelles. Cependant, le Levski Sofia a su tirer profit de cette situation en activant la clause libératoire du joueur, déboursant une indemnité de transfert estimée entre 700 000 et 800 000 euros.

Le MC Alger, précédent club de Bouras, a dû accepter ce départ malgré son désir de garder cet élément clé de son attaque. Bouras, qui évolue principalement comme ailier, voit dans ce transfert une opportunité de briller sur la scène européenne.

Un départ sportivement regrettable mais financièrement bénéfique pour le MC Alger

Le transfert de Bouras au Levski Sofia est un coup dur pour le MC Alger, qui perd l’un de ses piliers offensifs. Toutefois, cette transaction représente une opportunité financière non négligeable pour le club algérien. En effet, outre l’indemnité de transfert oscillant entre 700 000 et 800 000 euros, le MC Alger percevra 25% du montant d’une éventuelle revente du joueur.

Avec une valeur marchande estimée à 800 000 euros, Bouras se positionne comme l’un des transferts les plus significatifs de l’été pour un joueur de Ligue 1 algérienne. Ce départ marque la fin d’une ère pour le MC Alger, mais ouvre également un nouveau chapitre pour Bouras, désormais attendu sur la scène européenne.

Les supporters du Levski Sofia enthousiastes face à l’arrivée de Bouras

L’arrivée d’Akram Bouras au Levski Sofia a suscité un vif enthousiasme parmi les supporters du club bulgare. Ces derniers attendent beaucoup de l’international algérien, notamment en termes de vitesse, de technique et de vision de jeu. Le projet sportif ambitieux du Levski Sofia, couplé à la perspective de disputer des compétitions européennes, a séduit Bouras et alimente les espoirs des fans.

Ils espèrent que le joueur saura apporter une nouvelle dynamique à l’équipe et contribuer à son ascension sur la scène européenne. L’histoire de Bouras avec le Levski Sofia ne fait que commencer, mais déjà, les attentes sont grandes.