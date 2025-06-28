Football : Belhocini sur le point de quitter le CSC pour l’Egypte, une décision imminente ?

Le monde du football est en ébullition avec la rumeur grandissante d’un possible départ de Belhocini du CSC pour l’Egypte. Cette nouvelle, qui agite les passionnés du ballon rond, pourrait bien se concrétiser dans les prochains jours. Alors que le suspense reste entier, nous vous proposons de faire le point sur cette situation qui pourrait bouleverser le paysage footballistique.

Restez connectés pour découvrir si cette décision imminente va se confirmer et quelles pourraient être les conséquences de ce transfert potentiel.

Abdennour Belhocini : Un adieu imminent au CS Constantine

Abdennour Belhocini, l’ailier de 32 ans du CS Constantine, semble être sur le point de quitter le club malgré les efforts déployés pour répondre à ses demandes salariales. Après une saison impressionnante en vert et noir, Belhocini ne devrait pas renouveler son contrat avec le club algérien.

Des sources fiables indiquent que le joueur est en négociations avancées avec Al Masry, un club égyptien. L’entraîneur d’Al Masry, Nabil Kouki, connu pour avoir dirigé plusieurs clubs de la Ligue 1 algérienne, serait particulièrement intéressé par l’expérience et la polyvalence de Belhocini. Malgré les tentatives du CS Constantine de le retenir, Belhocini semble déterminé à relever ce nouveau défi.

Belhocini, un atout majeur pour Al Masry

Nabil Kouki, l’entraîneur d’Al Masry, voit en Abdennour Belhocini un élément clé pour renforcer son équipe lors de la prochaine saison de Premier League égyptienne. Il apprécie particulièrement la polyvalence du joueur, son expérience et sa capacité à faire la différence dans les duels. Ces qualités ont fait de Belhocini une cible privilégiée pour le club égyptien.

Bien que le CS Constantine n’ait pas encore totalement abandonné l’idée de conserver Belhocini, les divergences sur le plan contractuel restent importantes. À ce stade, Belhocini semble déterminé à vivre une nouvelle aventure en Égypte, sous la houlette de Nabil Kouki.

Belhocini : Un avenir entre l’Algérie et l’Egypte

Malgré les divergences contractuelles avec le CS Constantine, Belhocini semble prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Ayant déjà joué en Tunisie, il est attiré par l’idée d’une nouvelle expérience à l’étranger. Si son transfert vers Al Masry ne se concrétise pas, il pourrait toutefois rester en Algérie, donnant la priorité au CS Constantine.

Cependant, tout indique que son futur se dessine en Egypte, sous la direction de Nabil Kouki. Ce dernier, ayant dirigé plusieurs clubs de Ligue 1 algérienne, serait ravi d’accueillir Belhocini dans son équipe pour la prochaine saison de Premier League égyptienne.