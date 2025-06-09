Football : Bouleversement majeur dans les règles d’accession et de relégation en Ligue 1 et Ligue 2 !

Un vent de changement souffle sur le football français. Les instances dirigeantes ont décidé d’apporter des modifications majeures aux règles d’accession et de relégation en Ligue 1 et Ligue 2. Ces bouleversements, annoncés récemment, promettent de redessiner le paysage du football professionnel en France. Quels impacts ces nouvelles dispositions auront-elles sur les clubs, les joueurs et les supporters ? C’est ce que nous allons tenter de décrypter dans cet article.

Restez connectés pour découvrir comment ces changements pourraient bien transformer le visage du ballon rond hexagonal.

La FAF modifie les règles de relégation en Ligue 1

La Fédération Algérienne de Football (FAF) a annoncé une modification majeure des règles de relégation en Ligue 1. Dès la saison prochaine, un troisième club sera rétrogradé à la Ligue 2, offrant ainsi une opportunité supplémentaire aux clubs de cette dernière. Pour la saison actuelle, l’US Biskra et le NC Magra sont les deux clubs qui quitteront la Ligue 1.

De plus, à partir de la saison 2025/2026, le club qui se classera 14e en Ligue 1 sera également relégué. Cette décision, prise lors d’une réunion du bureau fédéral de la FAF à Oran, vise à donner plus de chances aux équipes de la Ligue 2.

Les clubs de Ligue 2 auront plus d’opportunités pour accéder à la Ligue 1

En plus de cette modification, la FAF a également revu les modalités d’accession à la Ligue 1 pour les clubs de Ligue 2. Désormais, les équipes classées deuxièmes et troisièmes de chaque groupe de Ligue 2 auront l’opportunité de disputer un play-off croisé. Le deuxième du groupe A affrontera le troisième du groupe B et vice versa. Les vainqueurs de ces deux rencontres s’affronteront ensuite en finale. Le club victorieux de cette ultime confrontation gagnera son ticket pour la Ligue 1.

Ces matchs de play-off se dérouleront sur des terrains neutres, avec la présence de la VAR et un arbitrage international, garantissant ainsi une compétition équitable.

Modalités des matchs de play-off et rôle du bureau fédéral de la FAF

Les matchs de play-off, qui offrent une chance supplémentaire aux clubs de Ligue 2 d’accéder à la Ligue 1, se dérouleront sur des terrains neutres. Pour garantir l’équité de ces rencontres cruciales, la FAF a décidé d’introduire la VAR et de faire appel à un arbitrage international.

Cette décision a été prise lors d’une réunion du bureau fédéral de la FAF à Oran. Le bureau a joué un rôle clé dans cet amendement des règlements et modalités, visant à donner plus d’opportunités aux équipes de Ligue 2 et à rendre le championnat plus compétitif.