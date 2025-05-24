Football : Djabou quitte ES Sétif, un départ qui secoue le club algérien !

Le football algérien est en émoi suite à l’annonce du départ d’Abdelmoumen Djabou de l’ES Sétif. Figure emblématique du club, son départ laisse un grand vide et suscite de nombreuses interrogations. Quelles sont les raisons de ce choix ? Quel impact aura-t-il sur l’équipe ? Comment le club compte-t-il gérer cette situation ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet article.

Plongez avec nous dans les coulisses de ce transfert qui fait déjà beaucoup parler dans le monde du football algérien.

Abdelmoumène Djabou : un parcours marquant à l’ES Sétif

Depuis le début de la saison, Abdelmoumène Djabou a endossé le rôle de coordinateur général de l’Entente Sportive de Sétif. Cependant, malgré son dévouement, il semble que son départ du club soit imminent. Ce joueur emblématique, âgé de 38 ans, reste gravé dans les mémoires des fans de l’équipe nationale d’Algérie pour ses buts mémorables contre la Corée et l’Allemagne lors de la Coupe du Monde 2014.

Toutefois, sa saison avec Sétif n’a pas été aussi brillante, avec des objectifs de titre ou de compétition continentale non atteints à quatre journées de la fin de la saison.

Les défis de Djabou à l’ES Sétif

La tâche de Djabou à l’ES Sétif n’a pas été sans embûches. En plus de la pression d’atteindre les objectifs de titre et de compétition continentale, qui semblent désormais hors de portée à quatre journées de la fin de la saison, il a dû faire face à des responsabilités supplémentaires. Il a notamment été contraint de s’impliquer dans des domaines qui ne relèvent normalement pas de ses compétences, comme le recrutement.

Ces difficultés, combinées à un cadre d’action limité, ont conduit Djabou à envisager de quitter ses fonctions immédiatement après une défaite contre le MCA (4-1). Son successeur n’est pas encore connu, mais il est possible que son poste soit supprimé au profit d’une nouvelle organisation.

Le futur de la coordination à l’ES Sétif après le départ de Djabou

La démission abrupte d’Abdelmoumène Djabou, suite à une cuisante défaite contre le MCA (4-1), laisse un vide dans la structure de l’Entente Sportive de Sétif. Le nom de son successeur reste encore inconnu, alimentant les spéculations et les incertitudes. Il est même envisagé que le poste de coordinateur général soit supprimé, ouvrant la voie à une réorganisation interne.

Cette hypothèse soulève des questions sur l’avenir de la coordination au sein du club et sur la manière dont il gérera cette transition. La décision finale pourrait avoir un impact significatif sur la dynamique de l’équipe et sur sa performance dans les prochaines compétitions.