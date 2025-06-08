Football : Le CRB conserve son titre de champion, avant la disparition imminente des réserves en 2025

Le football algérien est en ébullition. Le CRB, Club de la capitale, vient de remporter une nouvelle fois le titre de champion, confirmant ainsi sa suprématie sur les terrains. Mais cette victoire pourrait bien être la dernière de son genre. En effet, l’année 2025 marque un tournant majeur dans l’histoire du football avec la disparition annoncée des réserves. Quels seront les impacts de ce changement radical ? Comment les clubs vont-ils s’adapter à cette nouvelle donne ? C’est ce que nous allons explorer dans cet article.

Restez avec nous pour comprendre les enjeux de cette révolution dans le monde du ballon rond.

Le CR Belouizdad conserve son titre de champion en battant l’Olympique Akbou

Le CR Belouizdad a réussi à maintenir sa position de leader en remportant le championnat des réserves pour la deuxième année consécutive. Cette victoire a été scellée lors de leur match contre l’Olympique Akbou, où ils ont brillé par leur performance offensive. Le club a également surpassé le MC Alger, malgré une égalité de points, grâce à une meilleure différence de buts lors de leurs confrontations directes.

Cette victoire marque la cinquième victoire consécutive du CRB et confirme leur domination, déjà établie lors de la saison précédente aux dépens du MCA.

La FAF met fin au championnat réserve

Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) a décidé d’abolir le championnat réserve, une décision qui a été annoncée en avril dernier. Cette compétition, qui a vu le jour il y a onze ans, a été remportée à deux reprises par plusieurs clubs dont le CR Belouizdad, le CS Constantine, l’ES Sétif, le Paradou AC et l’USM Alger, tandis que la JS Saoura n’a triomphé qu’une seule fois.

À l’avenir, le championnat d’élite pour les moins de 21 ans sera remplacé par des championnats régionaux pour les moins de 20 ans, modifiant ainsi le paysage du football algérien.

Introduction des championnats régionaux U20

La nouvelle structure qui remplacera le championnat d’élite pour la catégorie U21 est en cours de mise en place. Les championnats régionaux pour la catégorie U20 seront désormais l’avenir du football algérien. Cette réforme, qui modifie profondément le paysage du football national, vise à promouvoir le développement du football régional et à offrir plus d’opportunités aux jeunes talents.

Le calendrier de ces nouveaux championnats sera distinct de celui de la Ligue 1, ce qui permettra une meilleure gestion des matchs et des compétitions. Cette transition marque une nouvelle ère pour le football algérien, avec un accent renouvelé sur la formation des jeunes joueurs.