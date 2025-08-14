Football : Le Paradou AC accueille trois talents prometteurs, un vent de renouveau en Ligue 1

Le football algérien est en effervescence avec l’arrivée de trois nouveaux talents au Paradou AC, un club phare de la Ligue 1. Cette nouvelle dynamique pourrait bien marquer un tournant décisif dans le parcours du club et redéfinir les contours du championnat national. Ces recrues prometteuses, dont les noms restent encore sous silence, sont attendues pour insuffler un vent de renouveau sur le terrain.

Restez connectés pour découvrir qui sont ces jeunes prodiges qui vont rejoindre les rangs du Paradou AC et comment ils comptent révolutionner le jeu.

Le Paradou AC accueille trois nouvelles recrues

Le Paradou Athletic Club, sous la direction de son entraîneur Billel Dziri, renforce son équipe avec l’arrivée confirmée de trois nouveaux joueurs : Samba Koné, Abdelkrim Namani et Imad Reguieg.

Koné, un latéral gauche ivoirien de 23 ans, reconnu pour sa polyvalence et son impact physique, s’engage pour deux saisons. Namani, formé à l’USM Alger et connu pour son style de jeu basé sur la possession, rejoint le club pour trois saisons. Enfin, Reguieg, un défenseur rigoureux de 24 ans en provenance de l’ES Sétif, complète les rangs du Paradou AC pour les deux prochaines saisons.

Zoom sur les nouvelles recrues du Paradou AC

Samba Koné, le premier renfort du Paradou AC, est un latéral gauche ivoirien de 23 ans. Il se distingue par sa polyvalence et son athlétisme, apportant une dimension physique au jeu. Abdelkrim Namani, milieu de terrain formé à l’USM Alger, rejoint le club pour trois saisons. À 22 ans, ce joueur technique et assidu s’adapte parfaitement au style de jeu basé sur la possession du Paradou AC.

Enfin, Imad Reguieg, défenseur de 24 ans venant de l’ES Sétif, est réputé pour sa rigueur et sa discipline. Ces trois joueurs prometteurs viennent renforcer l’équipe du Paradou AC, témoignant de l’ambition du club de miser sur des talents jeunes et talentueux.

Les ambitions du Paradou AC avec ces nouvelles recrues

Le Paradou AC, en intégrant ces trois talents prometteurs à son effectif, affiche une ambition claire : construire une équipe compétitive basée sur des profils jeunes et talentueux. Ces renforts viennent compléter un groupe déjà en pleine préparation au Centre technique de Sidi Moussa, où le club a disputé trois rencontres amicales, témoignant d’une dynamique positive.

Le Paradou AC reste fidèle à sa philosophie de formation et de développement de joueurs à fort potentiel, misant sur l’avenir pour relever les défis de la nouvelle saison.