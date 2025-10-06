Football : le Real Madrid initie un projet éducatif en Algérie, une première mondiale

Le football, sport universel par excellence, est un vecteur d’éducation et de développement. Le Real Madrid, l’un des clubs les plus prestigieux au monde, l’a bien compris et s’engage dans une initiative inédite en Algérie.

Pour la première fois à l’échelle mondiale, le club espagnol lance un projet éducatif lié au football dans ce pays du Maghreb. Une démarche qui souligne l’importance accordée par le Real Madrid à la formation des jeunes talents, mais aussi à leur éducation.

150 Jeunes formés Le programme du Real Madrid en Algérie prévoit d’encadrer 150 jeunes participants, une première à cette échelle dans le pays.

Découvrez comment le géant du football espagnol compte marquer de son empreinte le paysage footballistique algérien.

Le Real Madrid lance un programme éducatif de football en Algérie

En janvier 2026, la fondation du Real Madrid a initié un « Programme de Football Éducatif » en Algérie, en collaboration avec MENA Elite Sports. Ce projet novateur vise à former 150 jeunes Algériens et à révolutionner le football junior dans la région en combinant éducation et sport.

La fondation Real Madrid arrive en Algérie 🇩🇿 En partenariat avec MENA Elite Sports, un programme sera proposé à 150 jeunes algériens. Cela commencera par la ville d’Alger, avant de s’étendre à Oran, Sétif et Tizi-Ouzou. pic.twitter.com/elYzDYFwtT — Edition Merengue (@EditionMerengue) October 5, 2025



La cérémonie de lancement officielle s’est déroulée à Madrid, avec la présence notable d’Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, et une délégation de MENA Elite Sports.

Le club espagnol a souligné que ce programme s’aligne sur sa philosophie « Pour une véritable éducation : Valeurs et sport », qui promeut le respect, l’effort collectif et la discipline à travers le football.



Quand j’ai appris que le Real Madrid lançait un programme ici, j’ai tout de suite voulu m’inscrire. On ne parle pas seulement de football, on apprend aussi à devenir meilleur dans la vie de tous les jours.

Yanis, 16 ans, élève à Alger

Objectifs et méthodologie du programme éducatif de football

Le projet, qui débutera à Alger avant de s’étendre à Oran, Sétif et Tizi-Ouzou, offre aux participants un encadrement professionnel et un programme pédagogique complet basé sur la philosophie du Real Madrid. Cette dernière met l’accent sur le développement humain au cœur du sport.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SPREAD DZ (@spread.dz)



Par ailleurs, Rifka, créateur de contenu algérien, a été invité pour soutenir cette initiative et inciter les jeunes à s’impliquer dans des projets éducatifs et sportifs.

L’objectif ultime est de former une génération de jeunes Algériens équilibrés, compétents et porteurs de valeurs positives, en utilisant le football comme vecteur d’éducation.

Le rôle de Rifka dans le soutien à l’initiative

Rifka, célèbre créateur de contenu algérien, a été convié pour appuyer ce projet et stimuler l’engagement des jeunes dans des initiatives éducatives et sportives.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RIFKA | فاروق 🇩🇿 (@rifka.bjm)

Sa présence symbolise la volonté des organisateurs de créer un lien entre les institutions sportives et les personnalités médiatiques pour une cause commune : former une génération de jeunes Algériens équilibrés, compétents et imprégnés de valeurs positives.



Associer une figure populaire comme Rifka à un projet éducatif, c’est une idée brillante. Les jeunes se sentent concernés, ils voient que le football peut aussi leur ouvrir des portes au-delà du terrain.

Sabrina, 28 ans, coach sportive à Oran

Grâce à cette initiative, le football devient plus qu’un simple sport, il se transforme en un outil d’éducation et de développement personnel.