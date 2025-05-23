Football : Les jeunes Verts brillent, dominent l’équipe DZfoot de la semaine !

Le football est un sport qui ne cesse de nous surprendre et de nous émerveiller. Cette semaine, ce sont les jeunes Verts qui ont su se démarquer par leur performance exceptionnelle. Ils ont brillé sur le terrain, dominant l’équipe DZfoot avec une maîtrise impressionnante. C’est une nouvelle génération de talents qui s’affirme et qui promet de belles perspectives pour l’avenir du football. Dans cet article, nous allons revenir sur cette rencontre marquante et analyser la performance des jeunes Verts.

Restez connectés pour découvrir comment ces prodiges du ballon rond ont réussi à dominer l’équipe DZfoot de la semaine !

Le onze type de la semaine du 13 au 19 mai 2025 selon DZfoot

DZfoot dévoile pour la deuxième année consécutive son équipe type de la semaine, couvrant la période du 13 au 19 mai 2025. Cette sélection est basée sur les notes fournies par Sofascore et d’autres critères afin de donner une vision précise des performances de nos joueurs à travers le monde.

En attaque, Adil Boulbina se distingue avec un doublé contre l’USMA et un total de 18 buts. Sur les ailes, Youcef Belaili et Bilal Boutobba brillent respectivement en coupe et en Turquie. Au milieu, Yacine Titraoui et Adem Zorgane se démarquent, tandis que la défense est solidifiée par Ramy Bensebaini et Mohamed Amine Tougai. Le gardien Moustapha Zeghba complète cette équipe.

Zoom sur les performances des joueurs de l’équipe type DZfoot

Adil Boulbina, en attaque, a marqué deux fois contre l’USMA, portant son total à 18 buts cette saison. Sur les côtés, Youcef Belaili s’est illustré en demi-finale de coupe avec un but et une passe décisive, tandis que Bilal Boutobba a brillé en Turquie avec un doublé et une passe décisive. Au milieu, Yacine Titraoui a élevé son niveau de jeu lors du dernier match, marquant un superbe but, soutenu par Adem Zorgane qui a délivré une passe décisive.

En défense, Ramy Bensebaini s’est imposé dans la défense à trois de Dortmund et Mohamed Amine Tougai a fait un retour remarqué en fin de saison avec l’ES Tunis. Enfin, Moustapha Zeghba, malgré un but encaissé à Chlef, a rassuré dans les cages du CRB.

Les remplaçants et mentions honorables de la semaine

Outre les titulaires, certains joueurs ont également brillé par leurs performances. Mohamed Amoura a été décisif en Bundesliga lors de la dernière journée. Riyad Mahrez a marqué un superbe but sur coup-franc, confirmant sa bonne fin de saison.

Badreddine Bouanani revient en forme avec Nice, tout comme Himad Abdelli qui a été excellent contre Lyon avec Angers. Hicham Boudaoui n’est pas en reste avec une passe décisive à son actif. Enfin, Abdenasser Djoudar, gardien de la JS Saoura, a réalisé plusieurs parades décisives malgré un but concédé à Tizi Ouzou. Ces joueurs méritent une mention spéciale pour leur contribution récente.