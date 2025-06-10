Football : suivez l’affrontement Algérie-Suède en direct, ne manquez rien !

Le choc tant attendu entre l’Algérie et la Suède promet d’être un moment fort pour tous les passionnés de football. Ce match, qui s’inscrit dans le cadre des compétitions internationales de 2025, attire l’attention des amateurs du ballon rond à travers le monde.

Les deux équipes, connues pour leur style de jeu dynamique et leurs talents individuels, se préparent à livrer une bataille acharnée sur le terrain.

Pour ne rien manquer de cet affrontement palpitant, suivez chaque instant en direct et plongez au cœur de l’action.

Date, horaire et lieu du match

L’équipe nationale algérienne se prépare à affronter la Suède lors d’un match amical prévu pour le mardi 10 juin 2025.

La rencontre se déroulera à la Strawberry Arena de Solna, un stade emblématique situé dans la région de Stockholm.

Le coup d’envoi est fixé à 18h selon l’heure algérienne, correspondant à 19h en heure locale suédoise. Ce duel permettra aux Fennecs de se mesurer à une équipe européenne redoutable, après leur victoire récente contre le Rwanda.

Les supporters des deux nations pourront suivre ce match crucial, qui s’inscrit dans le cadre de la préparation pour les qualifications au Mondial 2026, depuis différents fuseaux horaires grâce à une diffusion internationale.

Où regarder le match ?

Les fans de football pourront suivre le match entre l’Algérie et la Suède sur plusieurs plateformes.

En Algérie, ENTV assurera la diffusion en direct. Les téléspectateurs français pourront se tourner vers L’Équipe Live Foot à partir de 19h (heure française).

À l’international, voici les chaînes qui retransmettront le match Algérie-Suède :

beIN Sports MENA 6 HD,

beIN Connect MENA HD

Super Sport Events HD.

Pour ceux qui résident hors des zones de diffusion, l’utilisation d’un VPN est recommandée pour accéder aux chaînes comme beIN Connect ou ENTV. Assurez-vous de vérifier les horaires locaux et de disposer des abonnements nécessaires pour ne rien manquer de cette rencontre amicale cruciale.

Absences majeures et renforts

L’équipe algérienne doit faire face à des absences notables pour ce match amical contre la Suède :

Mohamed Amine Amoura, blessé lors de la rencontre précédente contre le Rwanda, est indisponible.

Youcef Belaïli et Mohamed Amine Tougai ont également quitté l’équipe pour rejoindre l’ES Tunis en vue du Mondial des clubs 2025.

Ces absences représentent un défi majeur, notamment celle de Belaïli, qui a été décisif contre le Rwanda.

Cependant, l’arrivée de Rayan Aït-Nouri, récemment recruté par Manchester City, apporte une nouvelle dynamique sur le flanc gauche.

Le sélectionneur Vladimir Petkovic compte aussi sur Riyad Mahrez et les jeunes talents comme Farès Chaïbi pour compenser ces pertes et tester de nouvelles stratégies avant les qualifications pour le Mondial 2026.