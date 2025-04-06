Forbes 2025 : Rebrab s’élève, Top 10 des milliardaires africains en vue

L’année 2025 marque un tournant dans le classement Forbes des milliardaires africains. Issad Rebrab, l’homme d’affaires algérien, s’impose avec une ascension remarquable. Mais qui sont les autres figures de proue de cette richesse africaine ? Quels sont les secteurs d’activité qui ont propulsé ces entrepreneurs au sommet ?

Découvrez le top 10 des milliardaires africains en vue pour cette année, une liste qui témoigne du dynamisme économique du continent. Restez connectés pour une analyse détaillée de leurs parcours et de leurs stratégies gagnantes.

Forbes 2025 : L’essor des milliardaires africains

Le 29 mars 2025, Forbes a dévoilé son classement annuel des milliardaires africains. Avec une croissance globale notable, les 22 grandes fortunes du continent cumulent un patrimoine de 105 milliards de dollars, soit une hausse de 27% par rapport à l’année précédente. Issad Rebrab et sa famille, seuls représentants de l’Algérie, occupent la dixième place avec une fortune estimée à 3 milliards de dollars.

La répartition géographique des milliardaires est dominée par l’Afrique du Sud, le Nigeria et l’Égypte, tandis que l’Algérie, le Maroc, la Tanzanie et le Zimbabwe comptent chacun un seul représentant.

Issad Rebrab : Un milliardaire algérien parmi les dix plus riches d’Afrique

Issad Rebrab, figure emblématique de l’entrepreneuriat algérien, a vu sa fortune augmenter pour atteindre 3 milliards de dollars en 2025, contre 2,5 milliards l’année précédente. Cette progression témoigne de la robustesse de son empire économique et de son influence continue sur l’économie algérienne et africaine.

Malgré cette hausse, Rebrab reste derrière des personnalités notables du classement Forbes comme le Nigérian Aliko Dangote (23,9 milliards de dollars) et le Sud-Africain Johann Rupert (14 milliards). Pour la deuxième année consécutive, il est le seul Algérien à figurer dans ce prestigieux classement, soulignant ainsi son rôle prépondérant dans le paysage économique de l’Algérie.

Le parcours entrepreneurial d’Issad Rebrab : de Cevital à la nouvelle génération

À 81 ans, Issad Rebrab est le fondateur de Cevital, le plus grand conglomérat privé d’Algérie. Depuis sa création en 1998, Cevital s’est imposé comme un acteur majeur dans les secteurs agroalimentaire, industriel et logistique, possédant entre autres l’une des plus grandes raffineries de sucre au monde. Après avoir consolidé sa position sur le marché algérien, Rebrab a étendu son empire à l’international en acquérant des entreprises européennes telles que le Groupe Brandt et Alas Iberia.

En juin 2022, après plus de cinq décennies à la tête de Cevital, Rebrab a passé le flambeau à son fils Malik, malgré des obstacles juridiques qui lui ont interdit d’exercer toute fonction commerciale ou de gestion au sein de Cevital. Aujourd’hui, l’empire Rebrab continue de prospérer sous la direction de la nouvelle génération.