Le taux de change du Dinar Algérien connaît une stagnation de sa valeur face à l’Euro européen et une grosse baisse face au Dollar américain ce 08 et 09 mars 2021 sur le marché parallèle des devises en Algérie.

Ainsi, un euro s’échange, aujourd’hui, au prix de 209 DA à l’achat contre 212 à la vente, accompagné d’une légère remontée de son cours officiel à la Banque Centrale d’Alger par rapport à la journée d’hier, qui est repassé à 159 DA.

De son côté, la Livre Sterling maintient ses chiffres enregistrés il y a 24 heures après une ascension conséquente lors du week-end qui l’a vue passer à 236 DA le Pound à l’achat et à 239 DA à la vente. Le Dollar Canadien aussi connaît, pour sa part, une stagnation de sa valeur à l’achat comme à la vente pour un montant de 130 DA concernant le premier cas de transaction et 135 DA dans le second.

Quant au Dollar Etasunien, il continue d’afficher un taux de change assez élevé et sans précédent de 174 DA à l’achat contre 176 à la vente.

Une devise, sur laquelle, nous avons décidé de nous attarder aujourd’hui en particulier, car après un pic historique réalisé le mois de janvier dernier par le taux de change de l’Euro face à notre monnaie nationale, place à celui du Dollar Américain d’enregistrer sur le marché interbancaire un nouveau record face au Dinar Algérien qui continue de fléchir devant les principales devises étrangères, et cela non sans conséquences sur l’inflation du pays et donc sur le pouvoir d’achat du citoyen algérien.

En effet, c’est au tour du billet vert de flamber ce 09 mars qui, selon le média francophone TSA, avoisine le seuil historique du marché officiel des 140 DA Algériens puisqu’il est coté à la Banque d’Algérie (BA) à 133,8834 DA.

Par ailleurs, cette drastique chute du Dinar face à l’Euro et le Dollar en l’occurrence, se voit présentée, par beaucoup d’avis, comme l’une des principales raisons de la hausse des prix de produits de large consommation. Il y a lieu en fait d’une inflation qui s’accrue en Algérie depuis plusieurs semaines.

On identifie ainsi, cette tendance comme facteur déterminant de la flambée des produits cités plus haut, exacerbant aussi les prix déjà en hausse des matières premières pour les productions. A noter que la monnaie principale avec laquelle se concrétise les échanges entrant dans le cadre du commerce international est justement le Dollar Etasunien.

Nous nous sommes intéressé également dans cet article à un élément d’actualité important qui est l’impact du variant anglais du Covid sur le marché des devises (Square). En effet, En effet, en plus de l’impact que pourrait avoir cette nouvelle version du coronavirus sur la situation sanitaire en Algérie, celle-ci aurait apparemment eu un impact considérable sur le marché des devises. C’est en tout cas ce que rapporte le quotidien arabophone El Mihwar, dans son numéro du 26 février dernier.

En outre, vous n’êtes pas sans savoir, qu’il y a quelques mois de cela, un nouveau variant de la Covid-19 a fait son apparition en Angleterre. Depuis, celui-ci s’est propagé dans plusieurs pays d’Europe et notamment en Algérie. C’est ce qu’a communiqué l’Institut Pasteur d’Alger (IPA) dans une déclaration rendue public le 25 février dernier.

Cette nouvelle découverte a alors contribué à consolider la décision du gouvernement algérien à maintenir les frontières nationales fermées. Ce qui a, à son tour, impacté l’activité sur le marché parallèle.