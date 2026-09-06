Fouzi Lekjaa, figure du Parti authenticité et modernité (PAM), propose une refonte de l’action gouvernementale pour améliorer le pouvoir d’achat et promouvoir un développement inclusif.

Avec un accent sur la justice sociale et les jeunes, le PAM vise à transformer le paysage socio-économique du Maroc.

Changement de trajectoire : un nouveau cap pour le PAM

Fouzi Lekjaa, membre influent du Parti authenticité et modernité (PAM), critique vivement les politiques actuelles qu’il juge préjudiciables au pouvoir d’achat des citoyens.

🇲🇦🗳️| À Dakhla au Sahara 🇲🇦, Fouzi Lekjaa (PAM) prend de court le RNI et demande au ministre de l’Emploi, Younes Sekkouri (PAM), d’augmenter le SMIG à 5,000 DH dès jeudi. « On est d’accord pour augmenter le SMIG [..] le ministre de l’Emploi a le cachet, qu’il le fasse jeudi » https://t.co/Hrt1ZRAnkQ pic.twitter.com/7XSv6UJ3v3 — Morocco Intel (@MoroccoIntel) September 5, 2026



Il appelle à une réorientation vers un modèle de développement axé sur les jeunes et la justice sociale.

Cette vision, selon Lekjaa, pourrait transformer le paysage socio-économique du Maroc en rendant le développement plus inclusif et en renforçant le rôle des jeunes comme acteurs clés de l’avenir. Le PAM aspire ainsi à un Maroc où chaque région, notamment Dakhla, devient un moteur de croissance.

Un salaire minimum à 5.000 dirhams : une nécessité économique

Fouzi Lekjaa plaide pour une augmentation du salaire minimum à 5.000 dirhams, une mesure cruciale pour améliorer le pouvoir d’achat des citoyens.

Cette initiative, en écho à une promesse du RNI, vise à stimuler l’économie locale, notamment dans la région de Dakhla, en augmentant la consommation et en réduisant les inégalités.

En critiquant les promesses électorales non tenues, comme la création d’un million d’emplois, Lekjaa met en lumière la nécessité de restaurer la crédibilité des partis politiques. Il souligne l’importance d’engagements concrets pour renforcer la confiance des citoyens envers leurs dirigeants.

Un développement inclusif pour un avenir prospère

Fouzi Lekjaa envisage un développement inclusif qui s’étend à tout le Maroc, avec Dakhla comme pôle central.

Le PAM prévoit de mobiliser 210 milliards de dirhams pour réduire les disparités sociales et territoriales, en mettant l’accent sur les retraités, les jeunes et le pouvoir d’achat.

Ces priorités sociales s’intègrent dans la vision du PAM pour un Maroc prospère, où chaque citoyen bénéficie d’une amélioration de ses conditions de vie. En investissant dans ces domaines, le parti espère construire un avenir où l’équité et la croissance sont accessibles à tous.