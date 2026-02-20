Frais de scolarité en hausse dans les écoles françaises au Maroc, la grogne monte chez les parents

Face à l’annonce d’une hausse de 7% des frais de scolarité dans les établissements en gestion directe de Rabat et Kénitra, les Associations de Parents d’Élèves (APE) s’interrogent et se mobilisent.

Entre défense du principe d’une augmentation à 0%, questionnement sur le budget voté pour la reconstruction du collège Saint-Exupéry et proposition d’utilisation du fonds de réserve existant, les APE restent déterminées à promouvoir une école française accessible, équitable et transparente.

Augmentation des frais de scolarité : une décision controversée

Une annonce récente du chef de pôle Rabat-Kénitra, François Cuilhé, a suscité l’inquiétude parmi les parents d’élèves.

Il a déclaré que les frais de scolarité pour les établissements en gestion directe de Rabat et Kénitra augmenteront de 7% à partir de la prochaine rentrée.

Cette décision a provoqué un tollé parmi les parents qui se préoccupent de l’impact financier de cette hausse.

Les associations de parents d’élèves (APE) ont rapidement réagi, cherchant à apporter des éclaircissements et à proposer des alternatives.

Elles soulignent que cette augmentation représente une charge significative pour les familles et défendent le principe d’une augmentation à 0 % pour la prochaine année scolaire.

Les APE : une force de proposition et de négociation

Face à cette hausse, les Associations de Parents d’Élèves (APE) ont mené des actions concrètes pour atténuer l’impact financier sur les familles.

Grâce à leur mobilisation, elles ont réussi à réduire l’augmentation prévue initialement à 4%. De plus, elles ont obtenu la suppression du droit annuel d’inscription de 4.000 dirhams, allégeant ainsi le fardeau financier des parents.

Malgré ces avancées, les APE restent fermes sur leur position : aucune augmentation pour la prochaine année scolaire.

Elles continuent de défendre ce principe, soulignant que toute hausse reste une charge supplémentaire pour les familles.

Un fonds de réserve existant : pourquoi augmenter les frais de scolarité ?

Les APE soulignent l’existence d’un fonds de réserve de 10 millions d’euros, accumulé grâce aux hausses successives des frais de scolarité.

Elles s’interrogent sur la nécessité d’une nouvelle augmentation alors que ce fonds pourrait couvrir largement les besoins financiers actuels.

Les APE proposent d’utiliser ce fonds pour financer les pensions civiles et entamer la reconstruction du collège Saint-Exupéry.

Elles appellent également à une contribution bénévole des parents ayant des compétences en architecture et autres domaines pertinents.

L’objectif est d’élaborer un projet optimisé et transparent pour la reconstruction du collège, tout en évitant une hausse des frais de scolarité.