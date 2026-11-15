France–Algérie : Paris passe à l’offensive et demande à Bruxelles de sanctionner Alger

La crise entre Paris et Alger franchit un nouveau cap. Le 13 novembre 2026, la France a officiellement saisi la Commission européenne pour dénoncer les restrictions commerciales qu’elle reproche à l’Algérie.

Paris demande désormais à Bruxelles d’examiner les sanctions possibles, faisant basculer ce différend bilatéral sur le terrain européen.

Paris veut activer les mécanismes de sanction européens

Lors d’un point de presse, Pascal Confavreux, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, a annoncé la saisine de la Commission européenne. Paris estime qu’Alger ne respecte pas ses engagements commerciaux prévus par l’accord d’association signé en 2002 et entré en vigueur en 2005.

Le gouvernement français accuse notamment l’Algérie de freiner officieusement ses exportations depuis plusieurs mois. Il souhaite que Bruxelles examine rapidement les dispositions permettant d’adopter des mesures appropriées en cas de manquement à cet accord.

Cette offensive intervient dans un contexte de relations particulièrement dégradées depuis 2024, après le soutien d’Emmanuel Macron au plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental.

Urée, marchandises et blé au cœur des tensions commerciales

Selon plusieurs sources diplomatiques françaises et européennes, Alger aurait imposé depuis fin juillet 2026 un blocage presque total des importations françaises. Des instructions visant à suspendre les livraisons d’urée algérienne vers la France auraient également circulé.

Cette matière première représente un enjeu important pour l’agriculture française. L’Algérie fournirait près de 30 % de l’urée importée par l’Hexagone.

Les tensions rappellent également l’arrêt des achats significatifs de blé français par Alger depuis 2024. Les autorités algériennes contestent toutefois l’existence de restrictions commerciales de cette nature.

Bruxelles déjà engagé dans un bras de fer avec Alger

La démarche française intervient alors que la Commission européenne mène déjà une procédure contre l’Algérie. En juillet 2025, Bruxelles avait demandé la création d’un groupe spécial d’arbitrage concernant les licences d’importation et les restrictions à la propriété étrangère.

Alger défend ces mesures au nom de la protection de la production nationale et des réserves de change, tout en réclamant une renégociation de l’accord.

Les échanges commerciaux illustrent l’ampleur du recul. En 2025, les exportations françaises vers l’Algérie ont diminué de 12 %, à 4,2 milliards d’euros. Les importations françaises depuis l’Algérie ont chuté de 18 %, à 5,1 milliards. Sur les huit premiers mois de 2026, les deux flux ont encore reculé respectivement de 12 % et 11 %.