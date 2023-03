France : d’ici le mois de juin, le SMIC devrait augmenter de 2%

En France, l’inflation ne cesse de grimper, surtout concernant les produits de première nécessité. Pour permettre aux familles aux revenus modestes de survivre, d’ici le mois de juin, le SMIC devrait augmenter de 2% selon les prévisions de l’INSEE. Après une hausse de 2,65% en mai 2022, de 2,01% en août 2022 et 1,81% en janvier 2023, le SMIC ou Salaire Minimum Interprofessionnel de croissance devrait bientôt augmenter.

Le contexte économique difficile pour les ménages français

Depuis plusieurs mois, la vie des Français devient de plus en plus chère. Factures d’énergie qui flambe, tarifs en hausse dans les supermarchés… Le pouvoir d’achat des ménages semble de plus en plus diminué par la crise. Dans ces conditions, impossible de s’en sortir avec des revenus qui stagnent. Ainsi, comme le prévoit la loi, le SMIC devrait bientôt faire l’objet d’une hausse, afin de s’ajuster à l’inflation qui persiste.

La revalorisation du Smic en réponse à l’évolution de l’économie

Une croissance française limitée et une inflation des prix alimentaires

Alors que la croissance française ne devrait pas dépasser 0,2% au deuxième trimestre de l’année 2023, selon l’Insee, et que les prix des produits alimentaires vont grimper pour atteindre 15,4% sur un an en juin 2023, le Smic, lui, devrait bénéficier d’une augmentation. Ces prix ainsi que ceux des biens manufacturés et des services augmenteraient donc du fait d’une probable nouvelle revalorisation automatique du Smic, d’au moins 2% en juin, d’après l’Insee.

Un dispositif de revalorisation automatique pour protéger le pouvoir d’achat

En France, le pouvoir d’achat des travailleurs au Smic est protégé par un dispositif de revalorisation automatique qui assure que le salaire minimum progresse au moins aussi vite que les prix, pour les ménages les plus modestes. Pour le moment, il s’élève donc à un peu plus de 1709 euros brut, soit 1353 euros net.

Les différentes étapes de la hausse du Smic depuis 2022

Les hausses précédentes du Smic

Le Smic correspond au salaire horaire minimum légal en dessous duquel le salarié ne peut pas être rémunéré. Depuis le début de l’année 2022, le montant du Smic a connu plusieurs augmentations :

2,65% le 1er mai 2022.

2,65% le 1er mai 2022. 2,01% le 1er août 2022.

2,01% le 1er août 2022. 1,81% le 1er janvier 2023.

La prochaine augmentation prévue en juin 2023

Le montant du Smic devrait encore augmenter sans doute le 1er juin 2023, d’au moins 2%, selon l’Insee, qui souhaite néanmoins rester prudent car la conjoncture n’est pas une science exacte.

Chaque année, le Smic fait l’objet d’une revalorisation par décret au 1er janvier, qui tient compte de l’évolution de l’inflation constatée pour les 20 % de ménages ayant les plus faibles revenus. Mais chaque hausse d’au moins 2 % de l’indice des prix à la consommation entraîne également une augmentation automatique du Smic.

