France : la tour Eiffel bientôt éteinte ? Voici la cause

La France est de plus en plus consciente du pourquoi il est nécessaire d’économiser de l’énergie. Cherchant à devenir un peu plus écologique, le Gouvernement veut réduire la consommation d’électricité, à commencer par la Tour Eiffel. Elle ne va pas être éteinte à jamais, loin de là ! Juste un geste significatif pour convaincre tout un chacun.

À quelle date l’extinction est-elle prévue ?

Pour donner le ton, les hautes autorités parisiennes ont décidé d’éteindre les lumières de la Tour Eiffel le vendredi 23 septembre 2022. Elle cessera donc d’être éclairée dès 23h soit 11h du soir. Bien sûr, on veillera à ce qu’il n’y ait plus de visiteurs avant de procéder à l’extinction.

L’hôtel de ville, elle, devra s’éteindre à 1h du matin. En ce qui concerne les autres bâtiments publics, aucune lumière ne doit plus être allumée à partir de 22h. Il s’agit de la disposition prise par le Conseil municipal de Paris.

La cause principale : une crise énergétique palpable en Europe

La pénurie d’énergie dans le monde que l’on constate depuis 2021 exige la prise de décision écologique. En effet, depuis la forte reprise économique mondiale qu’a enregistrée l’année précédente, une grande dépense en énergie a été constatée. Ajoutant à cela l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Voilà pourquoi une extinction des éclairages a été décidée pour très bientôt dans l’Hexagone. Un autre geste qui sera entrepris, c’est la baisse des températures dans les bâtiments de la ville parisienne. Celle-ci vise toujours à prioriser l’écologie, en plus de faire des économies. Les seules exceptions, ce sont :

Les crèches,

Les établissements d’hébergement destinés aux personnes âgées.

En week-end, la température des bâtiments sera à 12°C, tandis qu’en semaine, elle sera de 18 à 19°C. Ces dispositions visent à conscientiser tout un chacun par rapport au gaspillage d’énergie.