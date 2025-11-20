Fraude aux ordonnances : les pharmaciens tirent la sonnette d’alarme et pressent le ministère d’agir enfin

Face à l’augmentation des fraudes liées aux médicaments psychotropes, le Syndicat national des pharmaciens d’officine (Snapo) presse le ministère de la Santé d’accélérer la numérisation du système de prescription.

Une réforme législative en 2023 avait déjà prévu cette transition vers le numérique, mais deux ans plus tard, le Snapo estime que sa mise en œuvre est devenue impérative.

Le Snapo appelle à une numérisation urgente des prescriptions médicales

Face à l’augmentation des fraudes et du détournement de médicaments psychotropes vers le trafic de drogue, le Syndicat national des pharmaciens d’officine (Snapo) interpelle le ministère de la Santé.

Le syndicat réclame une accélération de la numérisation du système de prescription de ces substances sensibles.

Le porte-parole du Snapo, Karim Merghemi, souligne que l’ordonnance papier actuelle est trop vulnérable aux fraudes.

Selon lui, seule l’ordonnance numérique permettra de distribuer ces médicaments aux patients qui en ont réellement besoin tout en assurant la sécurité des pharmaciens.

Le système d’ordonnance papier : une faille exploitée

Merghemi dénonce un système de fraude bien organisé. Certains individus, se rendent chez plusieurs médecins en une journée pour obtenir plusieurs ordonnances.

Cela leur permet d’acquérir des quantités importantes de médicaments destinées à être écoulées illégalement.

Les mêmes visages reviennent avec plusieurs ordonnances différentes. Sans outil numérique, il est très difficile de filtrer les abus de manière fiable.

Yanis, 34 ans, préparateur en pharmacie

C’est un détournement des procédures dans le but d’alimenter le trafic de drogue.

Les pharmaciens sont souvent incapables d’identifier la validité de l’ordonnance papier, ce qui facilite ces dérives.

Ordonnance numérique : une solution légale déjà prévue mais toujours pas mise en œuvre

La possibilité de numérisation des ordonnances a été inscrite dans la loi dès 2023, lors de la réforme de la loi relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

On voit passer des ordonnances douteuses chaque semaine. Parfois, on a l’impression de jouer les détectives, alors qu’on devrait juste pouvoir se concentrer sur nos patients.

Nadia, 41 ans, pharmacienne d’officine

Plus de deux ans après cette réforme, le Snapo souligne l’urgence de publier les modalités d’application.

Selon Sami Tirache, président du syndicat, la création technique de l’ordonnance numérique est « quasiment terminée ».

Il appelle donc à une mise en œuvre rapide de cette solution pour endiguer les fraudes et protéger les pharmaciens.