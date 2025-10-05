L’incident survenu récemment avec la compagnie aérienne Nouvelair à Nice a suscité une vague de réactions et d’interprétations diverses. Face à cette situation, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTAV) tire la sonnette d’alarme sur une possible manipulation médiatique.

Cet article se propose de dévoiler les détails de cette affaire complexe, en s’appuyant sur des faits vérifiés et des sources fiables. Restez connectés pour découvrir la vérité derrière les gros titres et comprendre l’impact potentiel de cette situation sur l’image de la Tunisie à l’échelle internationale.

L’incident du vol Nouvelair : la FTAV soutient fermement la compagnie aérienne

Le 21 septembre 2025, un incident est survenu lors d’un vol de la compagnie Nouvelair reliant Tunis à Nice. Suite à cet événement, la Fédération tunisienne des agences de voyages (FTAV) a exprimé son soutien inconditionnel à Nouvelair, considérée comme un acteur clé de la flotte nationale et un pilier économique de la Tunisie.



La FTAV a insisté sur l’importance d’attendre les résultats des enquêtes en cours avant de formuler des jugements hâtifs. Elle a également déploré la diffusion d’informations prématurées par certains médias étrangers, nuisant à la réputation de la compagnie et du secteur aérien tunisien dans son ensemble.

La FTAV déplore la couverture médiatique de l’incident par certains médias étrangers

La FTAV a exprimé son regret face à la diffusion hâtive d’informations concernant l’incident par certains médias étrangers, alimentant ainsi des rumeurs non fondées. Cette pratique nuit non seulement à la réputation de Nouvelair, mais aussi à l’image du secteur aérien tunisien dans son ensemble.

La Fédération a rappelé que tous les passagers sont sains et saufs et que Nouvelair travaille en étroite collaboration avec les autorités compétentes pour faire toute la lumière sur cet incident. Elle a appelé à la retenue et à la responsabilité, soulignant l’importance d’attendre les conclusions officielles avant de tirer des conclusions hâtives.

Nouvelair, un acteur majeur du tourisme tunisien soutenu par la FTAV

La FTAV a souligné l’importance de Nouvelair dans le développement du tourisme tunisien. Avec 36 ans d’expérience, la compagnie aérienne est reconnue pour sa fiabilité et son respect des normes internationales les plus strictes.

La Fédération a appelé à l’unité et à la responsabilité de tous les acteurs du secteur, mettant en garde contre un usage médiatique opportuniste qui pourrait fragiliser l’écosystème. Face aux critiques injustifiées et à la campagne médiatique étrangère précipitée, la FTAV a réitéré son soutien indéfectible à Nouvelair, affirmant que toute conclusion hâtive serait préjudiciable.