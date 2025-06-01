Futsal : Triomphe historique pour l’AC Auzium, leur premier titre enfin décroché !

L’AC Auzium vient d’écrire une nouvelle page de son histoire en remportant son premier titre majeur dans le monde du futsal. Après des années de lutte acharnée et de travail assidu, l’équipe a finalement réussi à décrocher la victoire tant convoitée. Un triomphe historique qui marque un tournant dans la trajectoire de ce club ambitieux. Plongez avec nous dans cette incroyable aventure sportive, où persévérance et esprit d’équipe ont conduit à un succès retentissant.

Découvrez comment l’AC Auzium a su se démarquer pour atteindre les sommets du futsal.

Triomphe historique de l’AC Auzium au championnat national de Futsal

L’équipe de l’AC Auzium a écrit une nouvelle page de son histoire en remportant la 7ème édition du championnat national de Futsal. Le match final, qui s’est déroulé à la Coupole du complexe Mohamed Boudiaf à Alger, a vu l’AC Auzium dominer le CS Nasr Bounoura sur un score de 3-1. Ce premier titre de champion pour l’équipe basée à Akbou vient couronner une saison exceptionnelle, marquée par un doublé historique après leur victoire en Coupe d’Algérie le 2 mai dernier.

L’AC Auzium succède ainsi au Paradou AC, double champion sortant, et inscrit son nom au palmarès du championnat de Futsal.

Un doublé historique pour l’AC Auzium

Moins d’un mois après leur triomphe en Coupe d’Algérie, l’AC Auzium a ajouté une autre plume à son chapeau en remportant le championnat national de Futsal. Cette victoire marque un doublé historique pour l’équipe d’Akbou, qui avait été finaliste malheureuse lors de l’édition précédente du championnat.

En battant le CS Nasr Bounoura 3-1 en finale, l’AC Auzium a non seulement décroché son premier titre de champion, mais a également mis fin au règne du Paradou AC, double champion sortant. Ce parcours impressionnant témoigne de la détermination et du talent de cette équipe, qui s’est imposée comme une force majeure dans le paysage du Futsal algérien.

Palmarès du championnat de Futsal : l’AC Auzium et le CF Akbou à l’honneur

Le palmarès du championnat national de Futsal a connu plusieurs changements depuis 2017. Le MC Béjaïa a remporté les éditions 2017-2018 et 2018-2019, suivi par le CF Bordj Bou Arreridj en 2019-2020. Rabie El-Dajzaïr Oran a été sacré en 2021-2022, puis le Paradou AC a réalisé un doublé en 2022-2023 et 2023-2024.

Enfin, l’AC Auzium a décroché son premier titre lors de la saison 2024-2025. Du côté des dames, la première édition du championnat national de Futsal a été remportée par le CF Akbou, qui a triomphé face à la JF Khroub sur un score de 7-5.