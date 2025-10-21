Gabès se dote d’un nouveau centre de lutte contre le cancer, une avancée majeure pour la santé publique en Tunisie

Le ministère de la santé tunisien s’engage dans une ambitieuse réforme du secteur de la santé à Gabès, avec des projets majeurs tels que le développement des établissements de santé, la création d’un centre de lutte contre le cancer et la reprise des travaux de l’hôpital universitaire.

300 lits supplémentaires seront ajoutés à l’hôpital universitaire de Gabès, marquant un renforcement sans précédent de ses capacités d’accueil.

Ces initiatives visent à renforcer les ressources humaines, améliorer les infrastructures et adopter une approche préventive face aux maladies cancéreuses.

Une révolution sanitaire en marche à Gabès : le nouveau centre de lutte contre le cancer

Le ministère de la santé tunisien a annoncé des plans ambitieux pour améliorer et développer les infrastructures de santé dans le gouvernorat de Gabès.

Parmi ces projets, la création d’un centre dédié à la lutte contre le cancer est prévue. Les travaux de construction de ce centre devraient commencer dès l’année prochaine.

Le ministre de la santé, Moustafa Ferjani, a précisé que le centre serait opérationnel dans deux ans.

Cette initiative s’inscrit dans une approche préventive adoptée par le ministère face aux maladies cancéreuses.

Les acteurs clés de ce projet majeur

La réalisation de ce centre sera confiée à une entreprise chinoise, qui sera sélectionnée ultérieurement.

Cette décision souligne l’ouverture internationale du gouvernement tunisien dans sa quête d’excellence en matière de soins de santé.

Avec l’ajout de nouveaux équipements d’imagerie et de spécialités, nous pourrons diagnostiquer plus vite et traiter sur place, sans envoyer les patients vers Tunis ou Sfax.

Hatem, 38 ans, médecin au CHU de Gabès

Par ailleurs, le ministère de la santé joue un rôle crucial dans cette avancée. Il adopte une approche préventive face aux maladies cancéreuses, mettant l’accent sur la prévention et le dépistage précoce pour réduire l’impact de ces maladies sur la population.

Modernisation de l’hôpital universitaire de Gabès

Le ministre a également annoncé la reprise des travaux à l’hôpital universitaire de Gabès, interrompus depuis plusieurs années.

L’achèvement est prévu pour décembre prochain. L’établissement bénéficiera d’un renforcement significatif avec l’ajout de 300 lits supplémentaires, deux scanners et un appareil d’imagerie par résonance magnétique.

L’utilisation de technologies modernes pour la lecture à distance des résultats médicaux permettra de rapprocher les services de santé des habitants de la région. Actuellement, l’hôpital offre 9 spécialités universitaires qui seront complétées par 5 nouvelles disciplines.