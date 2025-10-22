Lors d’une récente rencontre au Palais de Carthage, le Président tunisien Kaïs Saïed et la cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zenzri ont discuté de la situation à Gabès et de l’état des affaires publiques dans le pays.

Cette discussion intervient dans un contexte national marqué par une prise de conscience sans précédent et une lutte pour la libération sur tous les fronts.

Kaïs Saïed et Sarra Zaafrani Zenzri, une rencontre décisive pour Gabès

Le 21 octobre 2025, une réunion cruciale a eu lieu au Palais de Carthage entre le Président tunisien, Kaïs Saïed, et la Première ministre, Sarra Zaafrani Zenzri.

Cette rencontre a principalement porté sur l’analyse de la situation dans le gouvernorat de Gabès et l’évaluation du suivi des affaires publiques à travers le pays.

À cette occasion, le Président a souligné l’importance historique de ce moment pour la Tunisie, affirmant qu’il surveille personnellement la situation dans toutes les régions, y compris Gabès.

Il a également salué le courage de la population de Gabès face aux défis environnementaux et sociaux.

Gabès, un courage salué face à l’adversité !

Le Président Saïed a exprimé son admiration pour la bravoure de la population de Gabès. Il a souligné leur résilience face à ceux qui tentent d’exploiter leur souffrance.

Saïed a affirmé qu’il veille personnellement sur toutes les régions du pays, y compris Gabès, jour et nuit. Il a également rappelé que depuis 2013, des chercheurs et ingénieurs de Gabès ont mis en place un programme scientifique pour contrer la catastrophe écologique qui sévit dans la région.



Ce combat n’a pas commencé hier. Depuis plus de dix ans, nous travaillons sans relâche pour défendre notre région.

Noureddine, 50 ans, ingénieur

Ces efforts démontrent une fois de plus le courage et la détermination de la population de Gabès face à l’adversité.

La Tunisie, une nation indomptable ?

Le Président Saïed a affirmé avec force que la Tunisie n’est ni à vendre ni à louer, refusant catégoriquement de monnayer la souffrance du peuple.

🇹🇳 | Évoquant la situation à Gabès, Kaïs Saïed a fustigé « l’abandon » d’équipements acquis en 2017 pour « des milliers de milliards », accusant ceux qui voulaient brader le complexe d’être des « mercenaires rejetés par l’Histoire ». Il a réaffirmé que la Tunisie « n’est ni à… pic.twitter.com/k0nrlqAr1W — Tounes El Khadra | تونس الخضراء 🌿🇹🇳 (@TounesKhadra) October 22, 2025



Il a déclaré que le pays est engagé dans une véritable guerre de libération sur tous les fronts. Il a salué la maturité politique et le patriotisme des citoyens de Gabès.

En conclusion, il a souligné l’importance du lien fort entre le peuple tunisien et ses forces de sécurité, un rempart solide et indestructible face aux traîtres et aux mercenaires.