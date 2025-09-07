Gad Elmaleh dément être franco-marocain : retour sur cette déclaration surprenante (VIDEO)

L’humoriste Gad Elmaleh, connu pour ses origines franco-marocaines, a récemment fait une déclaration qui a surpris plus d’un. En effet, l’artiste a démenti être franco-marocain lors d’une interview, suscitant de nombreuses réactions. Retour sur cette déclaration inattendue qui a fait le buzz et qui continue de faire couler beaucoup d’encre.

Découvrez dans cet article les détails de cette annonce surprenante et les répercussions qu’elle a engendrées. Restez connectés pour en savoir plus sur cette histoire qui a secoué la sphère médiatique.

Gad Elmaleh retrouve ses racines à Casablanca avec son spectacle « Lui-même »

Le célèbre humoriste Gad Elmaleh revient sur les planches de sa ville natale, Casablanca, pour présenter son nouveau one-man-show intitulé « Lui-même ».

Les 25, 26 et 27 septembre, il se produira au Complexe Mohammed V pour trois représentations exceptionnelles. Pour l’artiste, jouer au Maroc revêt une signification particulière, évoquant la sensation de se produire devant sa propre famille. Il compare cette expérience à celle de jouer dans d’autres pays, où il adapte ses sketchs en fonction du lieu.

Ce retour aux sources est un événement culturel majeur, attendu avec impatience par ses fans marocains. Le spectacle promet d’être à la fois sincère et généreux, fidèle à l’humour autobiographique qui a fait la renommée de Gad Elmaleh.

Un spectacle autobiographique et nostalgique

Dans ce nouveau spectacle, Gad Elmaleh se livre à cœur ouvert, partageant des anecdotes personnelles et des observations du quotidien avec son humour caractéristique. L’artiste exprime également le désir de renouer avec certains de ses anciens personnages, ajoutant une touche de nostalgie à cette performance.

Interrogé sur sa double identité franco-marocaine, l’humoriste a tenu à préciser qu’il se sent avant tout marocain, indépendamment de son environnement. Il souligne ainsi la capacité des Marocains à s’intégrer dans différentes cultures sans perdre leur identité.

Ce retour sur scène au Maroc est donc un événement majeur pour Gad Elmaleh, qui promet un spectacle sincère, généreux et fidèle à son style unique.

Gad Elmaleh et son identité marocaine

Face à la presse, Gad Elmaleh a abordé avec franchise sa déclaration précédente affirmant qu’il n’est pas franco-marocain. L’humoriste a expliqué qu’il se sent profondément marocain, même lorsqu’il évolue dans un environnement différent. Il a souligné la capacité des Marocains à s’intégrer tout en conservant leur identité.

Par ailleurs, il a tenu à rappeler que le statut d’immigré en France ne rime pas nécessairement avec l’échec. Selon lui, il est essentiel de ne pas stigmatiser l’immigration. Cette prise de position sincère et réfléchie témoigne de l’attachement de Gad Elmaleh à ses racines marocaines et de son regard lucide sur la question de l’immigration.