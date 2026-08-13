Galactosémie : cette maladie rare qui empêche l’organisme de métaboliser le galactose

La galactosémie est une maladie génétique rare qui empêche l’organisme de transformer correctement le galactose, un sucre présent notamment dans le lait. En l’absence d’un traitement rapide, elle peut entraîner de graves complications dès les premiers jours de vie.

Cette pathologie est provoquée par un déficit en enzymes indispensables au métabolisme du galactose. Un diagnostic précoce permet de limiter les atteintes de plusieurs organes et d’améliorer la prise en charge des nourrissons concernés.

La galactosémie résulte d’un déficit enzymatique héréditaire

La galactosémie est causée par des mutations touchant les gènes GALT, GALK1 ou GALE, qui interviennent dans la transformation du galactose. Selon l’enzyme concernée, la maladie se présente sous différentes formes, plus ou moins sévères.

La forme classique est la plus fréquente et la plus grave. Les premiers symptômes apparaissent généralement quelques jours après le début de l’allaitement ou de l’alimentation au lait infantile, avec des vomissements, une jaunisse, une perte d’appétit, un retard de croissance ou encore une atteinte du foie et des reins.

Les formes liées à un déficit en galactokinase ou en galactose épimérase sont plus rares. Elles peuvent provoquer une cataracte ou présenter des manifestations proches de la forme classique dans les cas les plus sévères.

Comment la maladie est-elle diagnostiquée ?

Le diagnostic doit être posé le plus rapidement possible afin d’éviter l’accumulation de substances toxiques dans l’organisme.

L’apparition de symptômes après les premières prises de lait constitue un signal d’alerte important chez le nouveau-né.

Les antécédents familiaux peuvent également orienter les médecins vers cette maladie génétique. Des examens biologiques permettent ensuite de confirmer le déficit enzymatique responsable de la galactosémie.

Une prise en charge précoce est essentielle pour limiter les complications et adapter rapidement l’alimentation du nourrisson.

Quels sont les risques en l’absence de traitement ?

Sans diagnostic rapide, la galactosémie peut provoquer des atteintes du foie, des reins et des yeux. Certaines formes sévères exposent également à des troubles du développement physique et cognitif pouvant avoir des conséquences durables.

La détection précoce de la maladie permet de réduire le risque de complications graves et d’améliorer le pronostic des enfants concernés.

Un suivi médical régulier reste indispensable afin d’évaluer leur développement et d’adapter leur prise en charge au fil de leur croissance.