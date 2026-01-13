Gaya Merbah brille sur le terrain face au CRB, une performance à voir en vidéo

Après une absence de 14 mois suite à une fracture du tibia, Gaya Merbah, gardien de la JS Kabylie, a brillé lors d’un match crucial contre le CRB en championnat.

Sa performance remarquable, marquée par des arrêts impressionnants, a contribué à la victoire de son équipe et pourrait bien relancer la concurrence pour le poste de gardien en sélection nationale.

Gaya Merbah, le phénix de la JS Kabylie

Après une absence de 14 mois due à une fracture du tibia, Gaya Merbah, gardien de la JS Kabylie, a fait un retour remarqué sur le terrain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gaya Merbah (@merbah.gaya)



Son retour en compétition début décembre a été marqué par des performances moyennes lors des premiers matchs, suscitant quelques inquiétudes.

Cependant, il y a trois jours, alors que l’attention nationale était portée sur le quart de finale de la CAN, Merbah a brillé lors d’un match contre le CRB.

Sa performance impressionnante a contribué à la victoire de la JSK 1-0 et a montré qu’il avait retrouvé son niveau d’antan.

Une performance époustouflante contre le CRB : que s’est-il passé ?

Merbah a démontré une maîtrise exceptionnelle lors de ce match, notamment avec un double arrêt réflexe en deuxième mi-temps qui a laissé les spectateurs sans voix.

Face à Khacef puis Ben Hamouda, il a su repousser leurs attaques avec une agilité remarquable.



La JS Kabylie a finalement remporté le match 1-0 grâce à un but d’Aymen Mahious. Cette victoire, en grande partie due à la performance de Merbah, a permis à l’équipe de se rapprocher du podium, n’étant plus qu’à un point du CRB.

Merbah, futur gardien de la sélection nationale ?

La performance remarquable de Merbah pourrait avoir un impact significatif sur sa carrière. En effet, elle relance la concurrence pour le poste de gardien en sélection nationale.

Comparée à la prestation plutôt décevante de Luca Zidane face au Nigeria, celle de Merbah se distingue nettement.

Un changement de gardien dans l’équipe nationale semble donc envisageable. Si Merbah continue sur cette lancée, il pourrait bien être le prochain gardien de la sélection nationale, un rôle qu’il semble prêt à assumer avec brio.