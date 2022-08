Gaz Algérien et visite de Macron – Voici les vérités

La difficulté concernant l’approvisionnement en gaz des pays européens reste importante depuis que la guerre opposant la Russie et l’Ukraine a éclaté. En effet, la Russie a réduit considérablement l’exportation de gaz vers ces pays. Face à cela, la France cherche une alternative.

Augmentation du volume de gaz à exporter

Algérie figure parmi les plus grands exportateurs de gaz naturel, d’une quantité de plus de la moitié du volume produit. En moyenne, le pays produit 1 000 milliards de m3 de gaz par an. La France quant à elle a acheté près de 5 % du volume de gaz fourni par l’Algérie chaque année.

A l’avènement de l’hiver, la France, comme de nombreux pays européens, nécessite plus de gaz pour se réchauffer. Le président Macron, avec sa délégation, profite de leur visite en Algérie pour discuter d’une éventuelle augmentation du volume de gaz à importer depuis le pays.

Des négociations en cours

Alors que le président français souhaite renouveler et renforcer les relations avec l’Algérie, il en profite pour discuter de la crise énergétique que la France traverse. Même si elle vit d’un mix d’énergie et que le gaz ne représente que 20 % de l’énergie dont le pays a besoin, la diminution de l’approvisionnement en gaz venant de la Russie touche considérablement le pays.

Ainsi, la directrice générale d’Engie a rencontré le ministre de l’énergie algérien afin d’envisager l’augmentation du volume de gaz à livrer en France, à une hauteur de 50 %. D’après un porte-parole, aucun accord n’a encore été signé.

J'attends l'opposition et l'indignation de @eliot_deval, @DamienRieu, @gabriellecluzel, @ZemmourEric et @MLP_officiel à cette livraison du gaz, eux qui sont toujours hostiles à l'Algérie. Ah pardon, ils aiment les richesses africaines mais pas les Africains. Hypocrites !#hdpros pic.twitter.com/8pHr1iLLKQ — BreakingInfosTV 2 (@BreakingInfosJR) August 29, 2022

Cependant, un engagement oral a été émis par les autorités algériennes en faveur de cette augmentation. Des échanges vont avoir lieu dans les prochains jours, entre le groupe industriel français et le géant pétrolier algérien. Ainsi, les dés sont jetés.