Gaza : Derniers préparatifs pour la ‘Caravane de la Résilience’, un événement marquant à venir

Gaza se prépare à accueillir un événement d’envergure : la « Caravane de la Résilience ». Cette initiative, qui suscite déjà une grande anticipation, promet d’être un moment fort pour la région. L’organisation bat son plein et les derniers préparatifs sont en cours pour garantir le succès de cet événement. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir les coulisses de ces préparatifs et de comprendre pourquoi cette caravane est si importante pour Gaza.

Restez connectés pour ne rien manquer de ce rendez-vous majeur qui s’annonce riche en émotions et en partage.

Préparation de la « Caravane de la Résilience » à Sfax

Une conférence de presse s’est tenue hier soir à la Maison de l’Avocat à Sfax, pour discuter des préparatifs finaux de la « Caravane de la Résilience », une initiative visant à mettre fin au blocus de Gaza. La région de Sfax a été choisie pour cette réunion en raison de son histoire de soutien à la résistance et au peuple palestinien.

Le 9 juin, une halte de plus de deux heures sera organisée dans le centre-ville de Sfax pour promouvoir la caravane et mobiliser un maximum de citoyens.

Parcours et objectifs de la « Caravane de la Résilience »

La « Caravane de la Résilience » débutera son voyage à Tunis le 9 juin, traversant plusieurs villes tunisiennes dont Sousse, Sfax, Gabès et Médenine avant de passer en Libye via Ras Jedir. Elle continuera ensuite vers l’Égypte, avec pour destination finale Rafah. Slaheddine El Masri, membre du comité directeur de la caravane, a souligné que l’objectif principal de cette initiative est de mettre fin au blocus de Gaza.

Il a appelé à une participation massive des Tunisiens, soit en s’inscrivant en ligne, soit en accompagnant la caravane jusqu’à la frontière. Cette caravane est un acte de solidarité envers Gaza et vise à contraindre Israël à ouvrir le passage de Rafah.

La « Caravane de la Résilience » dans le cadre d’efforts mondiaux pour soutenir Gaza

La « Caravane de la Résilience » s’inscrit dans une série d’initiatives internationales visant à lever le siège de Gaza. Parmi ces actions, des avions atterriront au Caire avant de se diriger vers Rafah dans le cadre de l’initiative « Match to Gaza », et la Flottille de la Liberté enverra plusieurs navires directement à Gaza. Un rassemblement international est prévu le 15 juin pour exercer une pression pacifique afin de briser le blocus.

Plusieurs organisations sont impliquées dans l’organisation de cette rencontre médiatique sur la Caravane de la Résilience, dont le Comité Régional de Sfax pour la Solidarité avec le Peuple Palestinien et l’Ordre National des Avocats.