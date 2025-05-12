Gear9 s’engage pour l’avenir : adhésion à l’Initiative de développement durable UE-Afrique 2025

L’entreprise Gear9, leader dans le domaine de la technologie, franchit une nouvelle étape dans son engagement pour un avenir plus durable. Elle rejoint l’Initiative de développement durable UE-Afrique 2025, un programme ambitieux visant à promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement et une croissance économique inclusive sur les deux continents. Cette adhésion marque une volonté forte de Gear9 de contribuer activement à la réalisation des objectifs de développement durable.

Découvrez dans cet article comment cette entreprise innovante compte apporter sa pierre à l’édifice d’un futur plus vert et plus équitable.

Gear9 rejoint le programme de soutien à l’exportation du CBI

Le Centre pour la Promotion des Importations depuis les pays émergents (CBI), une initiative du Ministère néerlandais des Affaires étrangères agissant au nom de l’Union européenne, a choisi Gear9, une PME Tech marocaine experte en transformation digitale, pour intégrer son programme stratégique d’aide à l’exportation.

Cette décision a été annoncée lors d’une visite d’une délégation du CBI à Casablanca. Depuis plus de 50 ans, le CBI a soutenu plus de 10 000 PME issues de pays en développement, favorisant un développement économique inclusif et durable en améliorant leur compétitivité internationale. L’association avec Gear9 s’inscrit dans le cadre du projet «Maroc ITO», lancé en 2023, qui vise à moderniser le secteur marocain de l’externalisation informatique et à promouvoir l’employabilité des jeunes.

Un partenariat stratégique pour Gear9 et le développement du numérique marocain

Dans le cadre de ce partenariat de quatre ans, Gear9 bénéficiera d’un soutien stratégique complet du CBI pour étendre ses activités sur les marchés européens. Cette initiative intervient à un moment où les entreprises européennes sont à la recherche de partenaires innovants et agiles, capables de s’adapter aux cadres réglementaires en constante évolution en matière de protection des données et de durabilité.

Avec 80% des entreprises européennes externalisant une partie de leurs services informatiques, l’offre de Gear9 est particulièrement pertinente. L’entreprise se distingue par sa proximité géographique et culturelle avec l’Europe, ses compétences multilingues, sa conformité au RGPD, ainsi que son expertise reconnue en CRM, data et intelligence artificielle.

Valoriser l’expertise marocaine sur la scène européenne

Créée en 2019, Gear9 s’est rapidement affirmée comme un acteur clé de la transformation digitale au Maroc. Avec plus de 100 experts à son bord, cette PME Tech développe des solutions digitales personnalisées pour des clients majeurs dans divers secteurs. En 2023, Gear9 a été honorée en tant que Meilleur Partenaire Salesforce de l’année lors du Salesforce Summit Casablanca.

« Ce partenariat avec le CBI est une occasion unique de valoriser nos compétences marocaines sur la scène européenne tout en contribuant à un nouveau modèle de coopération technologique euro-africaine », a déclaré Mounir Bouchiha, Directeur Général de Gear9.