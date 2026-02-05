Gektis se refait une beauté : le site archéologique prépare un accueil sécurisé pour ses futurs visiteurs

Le site archéologique de Gektis, niché dans la région de Bougara, s’apprête à connaître une véritable métamorphose.

À partir du deuxième trimestre 2026, l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de développement culturel lancera des travaux d’envergure pour renforcer la sécurité, améliorer l’accueil des visiteurs et préserver les précieux vestiges de ce joyau du patrimoine tunisien.

Gektis se prépare pour un lifting majeur !

Le site archéologique de Gektis, niché dans la région pittoresque de Bougara au sein du gouvernorat de Medenine, est sur le point de subir une transformation majeure.

À partir du deuxième trimestre 2026, l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de développement culturel initiera des travaux d’amélioration et de maintenance.

Ces efforts visent à renforcer la sécurité du site, améliorer l’accueil des visiteurs et préserver les précieux vestiges archéologiques.

Ils comprendront notamment la rénovation du bâtiment d’accueil, l’amélioration de la signalisation interne et l’aménagement du parcours de visite.

Amélioration de l’expérience visiteur

Le projet de rénovation vise à améliorer l’expérience des visiteurs. Cela comprend la sécurisation et la modernisation du bâtiment d’accueil, ainsi que l’amélioration de la signalétique pour une navigation plus aisée sur le site.

De plus, le parcours de visite sera repensé pour rendre l’exploration du site plus agréable et instructive. L’élimination des plantes nuisibles contribuera également à la préservation des vestiges archéologiques.

Un projet ambitieux pour valoriser le patrimoine tunisien !

Ces travaux s’inscrivent dans la continuité des programmes de l’Agence visant à protéger et valoriser les sites archéologiques tunisiens.

La décision d’entreprendre ces améliorations a été prise suite à une visite de terrain effectuée le 3 février 2026, révélant plusieurs déficiences dues au vieillissement des infrastructures et aux conditions naturelles.

En plus de préserver le patrimoine archéologique de Gektis, ces travaux renforceront son attractivité touristique et culturelle. Ils contribueront ainsi au développement local et à la promotion du riche patrimoine tunisien.