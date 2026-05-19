Gérald Darmanin face aux demandes algériennes sur les biens mal acquis, un enjeu diplomatique délicat

La récente visite de Gérald Darmanin en Algérie marque une étape clé dans le renforcement des relations judiciaires entre la France et l’Algérie.

Axée sur la coopération judiciaire et pénitentiaire, cette rencontre aborde des dossiers sensibles tels que les « biens mal acquis » et la lutte contre la criminalité organisée.

Objectif de la visite : renforcer les liens judiciaires

La visite de Gérald Darmanin en Algérie vise à renforcer la coopération judiciaire et pénitentiaire entre la France et l’Algérie.

Cette collaboration est cruciale pour traiter des affaires sensibles, telles que celles des « biens mal acquis », où une centaine de demandes ont été formulées par les autorités algériennes.

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Le Garde des Sceaux, M. Gérald Darmanin a été reçu ce jour par le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, et s’est exprimé à l’issue de son entretien. Retrouvez sa déclaration.@GDarmanin @justice_gouv pic.twitter.com/1tQnJLQOYI — Ambassade de France en Algérie 🇫🇷 (@ambafrancealger) May 18, 2026

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En s’inscrivant dans une volonté de renforcer les relations bilatérales, cette visite permet d’aborder des dossiers complexes nécessitant une coopération étroite.

Elle souligne l’importance d’un dialogue continu pour traiter efficacement les saisies et confiscations, tout en renforçant la confiance mutuelle.

Discussions autour des biens mal acquis

Les autorités algériennes ont formulé une centaine de demandes pour récupérer des biens issus de la corruption, soulignant l’importance de la coopération avec la justice française.

Cette collaboration est essentielle pour traiter ces dossiers complexes et garantir la restitution des biens mal acquis.

Des discussions approfondies sont prévues à Paris, où les autorités judiciaires algériennes et françaises échangeront sur les procédures de saisie et de confiscation.

Ces échanges sont cruciaux pour renforcer la lutte contre la corruption et établir une confiance mutuelle entre les deux pays.

Coopération contre la criminalité organisée

La coopération entre la France et l’Algérie s’étend également à la lutte contre la criminalité organisée et les réseaux de trafic de drogues.

Les deux pays partagent des informations précieuses pour combattre ces mafias qui menacent la jeunesse. Des demandes d’extradition réciproques ont été formulées, renforçant ainsi l’efficacité des actions judiciaires.