Getex s’apprête à dynamiser le secteur textile avec l’ouverture de 7 usines et des alliances internationales en vue

La société Holding Textiles et Cuirs « Getex » se lance dans une ambitieuse stratégie de développement.

En négociation avec des marques internationales, elle vise à intégrer les unités de production nationales dans les chaînes de valeur mondiales du textile et du cuir.

Cette démarche s’inscrit dans un plan d’action visant à renforcer la position du groupe sur le marché local et international, tout en soutenant la transition numérique et la modernisation de ses systèmes de gestion.

Getex : une stratégie d’alliances internationales pour dynamiser le textile

La société Holding Textiles et Cuirs, Getex, envisage de renforcer sa position sur les marchés régionaux et internationaux en concluant des contrats avec des marques internationales. Ces accords concernent la fabrication locale de vêtements et de chaussures.

Pour atteindre cet objectif, Getex a initié des opérations de prospection et de négociation avec de grandes marques et des acteurs internationaux du secteur du textile, de l’habillement et des produits en cuir.

Ces négociations visent à établir des contrats de sous-traitance conformes aux normes internationales.

Cette démarche permettra aux unités de production nationales de s’intégrer dans les chaînes de valeur mondiales du textile, du prêt-à-porter et du cuir, selon le PDG du groupe, Toufik Berkani.

Cette stratégie s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités publiques pour développer le secteur du textile, notamment par le biais de grands partenariats industriels.

Comment Getex compte intégrer les unités de production nationales dans les chaînes de valeur mondiales ?

Getex vise à intégrer les unités de production nationales dans les chaînes de valeur mondiales du textile, du prêt-à-porter et du cuir.

Pour ce faire, la société envisage de conclure des contrats de sous-traitance conformes aux normes internationales avec des marques internationales renommées.

Cette initiative permettra non seulement de renforcer la position de Getex sur le marché, mais aussi de valoriser le produit national.

Cette démarche s’inscrit parfaitement dans les efforts des pouvoirs publics pour développer la filière du textile.

En effet, l’objectif est de créer un écosystème industriel intégré, fondé sur des compétences nationales qualifiées, capable d’opérer un saut qualitatif dans ce domaine. Cela passera notamment par la mise en place de grands partenariats industriels.

Getex : un plan d’action ambitieux pour 2026 !

Le plan d’action de Getex pour 2026 est résolument tourné vers l’avenir. Il prévoit la relance et l’exploitation des unités industrielles inutilisées, ainsi que le renforcement et la modernisation de l’outil de production.

Un projet est également à l’étude pour la création d’une unité de production de fibres et de fils industriels en polyester, capable de produire jusqu’à 20.000 tonnes par an.

En outre, Getex a lancé un programme d’investissement ambitieux qui vise l’ouverture de sept nouvelles usines au niveau national. Ce projet devrait permettre la création de plus de 1.000 nouveaux emplois, contribuant ainsi à dynamiser l’économie locale.