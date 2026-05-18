Getex s’associe à des partenaires turcs pour redonner vie à une usine textile oubliée

Le groupe Getex, acteur majeur du secteur textile, s’engage dans une dynamique de croissance et d’innovation.

Grâce à des partenariats stratégiques et une vision tournée vers l’avenir, Getex vise à revitaliser l’industrie textile nationale, tout en renforçant sa présence sur les marchés internationaux et en créant de nouvelles opportunités économiques.

Accord de partenariat : une nouvelle ère pour l’usine de Meskiana

Le 11 mai, Getex a signé un accord de partenariat avec des partenaires turcs pour relancer l’usine textile de Meskiana, située dans la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Cette usine, qui avait cessé ses activités pendant plusieurs années, a récemment redémarré. L’accord vise à soutenir l’investissement et à relancer les unités industrielles.

Sous la supervision du PDG Toufik Berkani et en présence du député Ben Cherif Halim, cet accord marque un tournant pour la région.

Il promet de créer des emplois et de dynamiser l’économie locale, renforçant ainsi la présence économique de Getex.

Impact économique et projets d’avenir

La réouverture de l’usine de Meskiana est cruciale pour l’économie régionale, car elle génère de nombreux emplois et stimule l’activité économique locale.

En plus de relancer la production textile, Getex prévoit de créer une unité de production de fibres et de fils industriels en polyester, avec une capacité de 20.000 tonnes par an. Ce projet vise à renforcer l’intégration industrielle et à réduire la dépendance à l’importation.

Ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie plus large de diversification et de modernisation des activités industrielles.

Getex ambitionne d’élargir ses unités de production et de développer des partenariats internationaux, intégrant ainsi les chaînes de valeur mondiales.

Cette approche promet de transformer durablement l’économie régionale et de positionner la région comme un acteur clé dans le secteur textile.

Stratégie de diversification et d’expansion

Getex poursuit une stratégie ambitieuse de diversification et d’expansion avec l’ouverture prévue de sept nouvelles usines à travers le pays, notamment dans le Sud.

Cette initiative devrait générer plus de 1.000 emplois, renforçant ainsi l’économie locale et nationale. En parallèle, Getex s’engage dans des négociations avec de grandes marques et opérateurs internationaux pour des contrats de sous-traitance.

Ces partenariats visent à intégrer les chaînes de valeur mondiales du textile et du cuir, permettant à Getex de se positionner comme un acteur clé sur la scène internationale. Cette approche stratégique promet de dynamiser le secteur et d’assurer une croissance durable.