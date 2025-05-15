Ghriba à Djerba : début de la visite religieuse sous des mesures inédites

Découvrez le déroulement de la visite religieuse de Ghriba à Djerba, une tradition séculaire qui se réinvente face aux défis contemporains. Cette année, l’événement a été marqué par des mesures inédites, témoignant d’une volonté d’adaptation et de résilience. Plongez au cœur de cette manifestation de foi et de fraternité, où le sacré rencontre l’innovation pour offrir une expérience unique.

Suivez-nous dans ce voyage spirituel, entre traditions ancestrales et adaptations modernes, pour comprendre comment la Ghriba continue de fasciner et d’unir les cœurs, malgré un contexte mondial complexe.

La Ghriba 2025 : Une édition axée sur les rites religieux

Le pèlerinage annuel au temple de la Ghriba, situé à Djerba, a été lancé le 11 mai 2025 et se poursuivra jusqu’au 18 mai. Cette année, en raison des circonstances actuelles, l’événement se déroule dans un format particulier. Selon la commission organisatrice du pèlerinage, cette édition est exclusivement consacrée à la célébration des rites religieux à l’intérieur du temple, avec une participation limitée aux Juifs résidant en Tunisie.

Cette décision vise à assurer la sécurité sanitaire tout en garantissant le bon déroulement des festivités. La commission a également exprimé sa reconnaissance envers les autorités tunisiennes pour leur soutien constant, soulignant leur engagement à offrir les meilleures conditions possibles pour les participants.

Mesures exceptionnelles pour la sécurité sanitaire

La commission d’organisation du pèlerinage à la synagogue de la Ghriba a mis en place des mesures spécifiques pour cette édition. Afin de garantir la sécurité sanitaire et le bon déroulement des festivités, la participation est exclusivement réservée aux Juifs vivant en Tunisie. Cette décision, prise dans un cadre strictement limité, vise à préserver la santé de tous tout en permettant la pratique des rites religieux au sein du temple.

La commission a également tenu à remercier les autorités tunisiennes pour leur soutien indéfectible, soulignant leurs efforts pour assurer le succès de cet événement et offrir les meilleures conditions possibles aux participants.

Soutien inébranlable des autorités tunisiennes et valeurs de tolérance

La commission organisatrice du pèlerinage à la Ghriba a exprimé sa profonde gratitude envers les autorités tunisiennes pour leur soutien constant et déterminé. Leur engagement sans faille a permis d’assurer le succès de cet événement, malgré les circonstances exceptionnelles, et d’offrir aux participants les meilleures conditions possibles.

Par ailleurs, la Tunisie continue d’affirmer son statut de modèle de tolérance, de coexistence pacifique et de respect mutuel, des valeurs qui sont au cœur de son identité. Cette édition du pèlerinage à la Ghriba est une nouvelle preuve de l’engagement de la Tunisie en faveur de ces principes fondamentaux.