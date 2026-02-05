GICA se tourne vers les déchets pour alimenter ses cimenteries, une révolution écologique en marche

Le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) explore actuellement la possibilité de valoriser les déchets à fort pouvoir calorifique en combustibles alternatifs pour les cimenteries.

Ce projet innovant, qui devrait être finalisé d’ici avril 2026, pourrait contribuer à la préservation des ressources naturelles et offrir une solution durable à la gestion des déchets.

GICA, une révolution écologique en marche grâce aux déchets

Le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) a lancé un projet ambitieux visant à transformer les déchets à fort pouvoir calorifique en combustibles alternatifs pour les cimenteries.

Cette initiative, qui s’appuie sur l’expertise nationale et internationale, est menée en partenariat avec le Centre d’études et de services technologiques de l’industrie des matériaux de construction (CETEM).

Le projet, actuellement en phase d’étude, se concentre sur l’utilisation du RDF (Refuse-Derived Fuel), un combustible issu du traitement des déchets ménagers et industriels.

L’objectif est de contribuer à la préservation des ressources naturelles et de proposer une solution durable à la gestion des déchets.

Quels déchets pour alimenter les cimenteries ?

Le RDF, ou CSR, est au cœur de ce projet. Il s’agit d’un combustible solide obtenu à partir du tri et du traitement des déchets ménagers. Mais le RDF n’est pas le seul déchet envisagé pour cette valorisation énergétique.

En effet, certains déchets industriels, comme les pneus usagés et les boues pétrolières, sont également étudiés pour leur potentiel calorifique.

Cependant, il est important de noter qu’il n’existe pas encore en Algérie de filière nationale structurée dédiée aux combustibles alternatifs.

Vers une gestion durable des déchets et une transition énergétique renforcée !

Le projet de GICA s’inscrit dans une démarche de préservation des ressources naturelles, en particulier le gaz naturel.

En substituant partiellement les combustibles fossiles par des déchets valorisables énergétiquement, l’industrie cimentière nationale pourrait réduire son empreinte écologique.

En plus de contribuer à la protection de l’environnement, cette initiative offre une solution durable à la gestion des déchets.

Elle marque un pas important vers la transition énergétique de l’industrie cimentière algérienne, soulignant l’engagement du pays dans le développement durable.