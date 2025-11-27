GNV casse les prix pour le Black Friday avec une réduction de moitié sur les voyages vers l’Algérie

Profitez du Black Friday avec Grandi Navi Veloci ! La compagnie maritime italienne propose une réduction de 50% sur ses traversées entre la France et l’Algérie.

50 % Réduction exceptionnelle Cette remise s'applique uniquement sur le tarif principal du billet, renforçant l'intérêt d'une réservation anticipée.

Attention, cette offre est limitée et ne concerne pas les frais supplémentaires. Réservez entre le 26 novembre et le 2 décembre 2025 pour des voyages jusqu’en septembre 2026.

GNV frappe fort pour le black friday : 50% de réduction sur les traversées vers l’Algérie !

La compagnie maritime italienne Grandi Navi Veloci (GNV) fait sensation avec une offre exceptionnelle à l’occasion du Black Friday.

Elle propose une remise de 50% sur le tarif total des billets pour ses lignes en direction de l’Algérie. Une aubaine pour ceux qui envisagent un voyage maritime entre la France et ce pays d’Afrique du Nord.

Cependant, cette réduction ne s’applique pas aux taxes portuaires, repas à bord, options supplémentaires et préventes. De plus, GNV précise que le nombre de places bénéficiant de cette offre est limité, incitant ainsi les voyageurs à réserver rapidement.

Comment et quand profiter de cette offre ?

La période de réservation pour cette promotion exceptionnelle s’étend du 26 novembre au 2 décembre 2025.

Les voyageurs peuvent planifier leurs traversées jusqu’en septembre 2026. Les lignes concernées par cette offre relient le port français de Sète aux ports algériens d’Alger et de Béjaïa.

Cette réduction est une vraie opportunité pour planifier un voyage en Algérie sans exploser le budget. Avec la limite des places, je n’ai pas hésité longtemps avant de réserver. Akila, 34 ans, ingénieure

GNV facilite également le paiement en proposant des solutions comme Scalapay et PayPal. De plus, la compagnie offre une certaine flexibilité en ce qui concerne les acomptes et annulations, rendant cette offre encore plus attrayante.

Attention aux coûts supplémentaires non remboursables !

Selon la Directive UE 2023/959, le prix des billets de GNV inclura désormais une composante nommée « coûts EU ETS ».

Cette mesure a été mise en place pour couvrir les obligations liées à l’inclusion du transport maritime dans le système d’échange de quotas d’émission de l’UE.

Ces frais additionnels ne sont pas éligibles à une remise ou un remboursement. Ils s’ajoutent au tarif de base des billets, indépendamment des promotions en cours. Il est donc important de prendre en compte ces coûts lors de la planification de votre voyage.