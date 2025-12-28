GNV dévoile des offres alléchantes pour un voyage en Algérie sans se ruiner pour les fêtes de fin d’année

Découvrez l’offre promotionnelle de la compagnie maritime italienne Grandi Navi Veloci (GNV) pour des traversées plus accessibles entre la France et l’Algérie.

35 % De remise maximale La promotion proposée par GNV permet de réduire significativement le coût total du billet pour les traversées entre la France et l’Algérie.

Profitez d’une réduction allant jusqu’à 35% sur plusieurs lignes, notamment Sète-Alger et Sète-Bejaïa, avec des tarifs à partir de 91 euros. Réservez dès maintenant pour voyager en 2026 tout en bénéficiant d’un mode de paiement flexible.

GNV déroule le tapis rouge pour un voyage en Algérie à prix réduit !

La compagnie maritime italienne Grandi Navi Veloci (GNV) propose une offre alléchante pour les traversées entre la France et l’Algérie.



Jusqu’au 6 janvier 2026, les voyageurs peuvent bénéficier d’une réduction pouvant atteindre 35% sur le prix total du billet. Cette initiative vise à rendre les voyages vers l’Algérie plus accessibles, notamment pour la diaspora algérienne résidant en France et en Europe.

Depuis son entrée sur le marché algérien en 2025, GNV s’efforce de proposer des tarifs attractifs à sa clientèle. Cette promotion concerne plusieurs lignes, dont celles reliant Sète à Alger et Bejaïa, destinations prisées par la diaspora algérienne en France.

Des tarifs attractifs pour des traversées inoubliables, ça vous tente ?

Embarquez pour une aventure maritime exceptionnelle avec GNV ! Profitez de nos offres promotionnelles sur les lignes Sète – Bejaïa et Sète – Alger.

Pour un aller simple sans véhicule ni cabine, les tarifs débutent à 91 euros sur la ligne Sète – Bejaïa et à 143 euros sur la ligne Sète – Alger.

Ces tarifs avantageux sont valables pour des voyages jusqu’en septembre 2026. N’attendez plus, réservez votre billet entre le 24 décembre 2025 et le 6 janvier 2026 pour bénéficier de ces offres exceptionnelles. Faites l’expérience d’une traversée inoubliable à prix réduit avec GNV !

Planifiez votre voyage en toute sérénité avec GNV !

GNV facilite vos paiements grâce à Scalapay, un système sécurisé qui vous permet de régler votre billet en plusieurs fois. Cette flexibilité financière est idéale pour planifier votre voyage sans stress.

De plus, nous avons le plaisir d’annoncer que les lignes Sète – Alger et Sète – Bejaïa sont désormais ouvertes à la vente pour les voyages de janvier à mai 2026.

Embarquez chaque mardi vers Alger et tous les samedis vers Bejaïa. Profitez de notre offre de réduction prolongée pour organiser votre voyage selon vos disponibilités tout en bénéficiant des tarifs avantageux proposés par GNV.