GNV dévoile une offre alléchante pour les traversées France-Algérie pendant les vacances d’hiver

Préparez-vous à naviguer vers l’Algérie cet hiver avec Grandi Navi Veloci (GNV).

40 % Réduction maximale Une remise exceptionnelle proposée par GNV sur les lignes Sète-Alger et Sète-Béjaïa.

La compagnie maritime italienne propose une réduction allant jusqu’à 40% sur ses liaisons Sète-Alger et Sète-Béjaïa. Une offre limitée à saisir avant le 4 novembre 2025 pour des traversées jusqu’au 31 décembre 2025.

GNV dévoile une offre alléchante pour les vacances d’hiver 2025

La compagnie maritime italienne Grandi Navi Veloci (GNV) a annoncé une offre spéciale pour les vacances d’hiver 2025.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par mise à jour voyage (@miseajourvoyage)



Cette promotion, limitée dans le temps, concerne deux liaisons majeures entre la France et l’Algérie : Sète-Alger et Sète-Béjaïa. Les voyageurs peuvent ainsi bénéficier de tarifs réduits sur ces traversées maritimes.

Voyager en bateau vers Béjaïa, c’est plus reposant que l’avion, surtout quand on part avec toute la famille et la voiture. Juba, 36 ans, chauffeur routier

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des « offres Vacances d’Hiver » de GNV, visant à répondre à la demande croissante durant cette période.

Les réservations peuvent être effectuées rapidement en ligne ou via les canaux habituels de la compagnie.

Comment profiter de ces tarifs exceptionnels ?

Pour bénéficier de cette offre alléchante, les voyageurs doivent réserver leur billet avant le 4 novembre 2025.

Les traversées peuvent être effectuées jusqu’au 31 décembre 2025, offrant une grande flexibilité pour planifier son voyage.

« J’ai pu réserver mes billets en ligne sans stress. Le paiement en plusieurs fois m’a vraiment aidée à organiser mes vacances. » Farida, 42 ans, infirmière

Il est important de noter que la réduction s’applique uniquement sur le prix du billet, hors taxes et repas.

Les options supplémentaires et services à bord ne sont pas inclus dans cette promotion. Le paiement peut être effectué en plusieurs fois, avec des solutions comme Alma ou PayPal.

Quels sont les tarifs proposés pour chaque liaison ?

Pour la liaison Sète-Alger, GNV propose un tarif de départ à 143 euros pour l’aller et à partir de 146 euros pour le retour.

Concernant la liaison Sète-Béjaïa, les tarifs débutent à 91 euros pour l’aller et 119 euros pour le retour.

Depuis le 1er janvier 2024, une composante nommée « coûts EU ETS » est incluse dans le tarif des billets.

Cette mesure, liée au système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, est non remboursable et non soumise à réduction. GNV précise que cette composante s’applique à toutes ses traversées, y compris celles en promotion.